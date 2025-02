Sanremo: assedio dei camper nell'area sportiva di Pian di Poma, genitori e sportivi "Non c'è sicurezza e nemmeno parcheggio per noi" (Foto)

Solitamente il ‘tormentone’ dei camper parcheggiati ‘selvaggiamente’ a Pian di Poma si manifesta in estate, a Pasqua e a Capodanno. Quest’anno, invece, arriva nel periodo del Festival di Sanremo. La massiccia presenza di camperisti, che non hanno voluto mancare all’appuntamento clou per la musica in Italia, ha messo in allarme questa volta genitori e ragazzi che frequentano la pista di atletica del centro sportivo a Ponente della città.

Secondo quanto evidenziato da molti di loro, infatti, da 10 giorni non sarebbe possibile accedere o lasciare l’auto nel posteggio dedicato al campo. Decine di camper sono posteggiati in ogni angolo, persino davanti all'accesso carrabile per l'ambulanza al campo di atletica o nel transito pedonale per accedere alle tribune. Alcuni mezzi sono addirittura parcheggiati sulle aiuole attigue al campo.

“Noi sanremesi – evidenziano i fruitori del campo - non possiamo accedere per portare i nostri figli a fare sport. Tutta la strada di accesso è ostruita da camper e motorhome e non possiamo nemmeno sostare per accompagnare i figli minori all'ingresso del campo. A volte non c'è spazio neanche per fare inversione di marcia. Una situazione che non vede sanzioni o un minimo di regolamentazione da parte delle forze dell’ordine”.

Atleti e sostenitori di Sanremo Atletica, Sanremese Calcio e Sanremo Rugby lamentano una situazione difficile da affrontare e chiedono un intervento per garantire il rispetto delle regole di convivenza civile. “E’ inutile spendere milioni di euro per allestire strutture sportive di eccellenza – terminano genitori e ragazzi - e poi lasciare che si trasformi in un area sosta abusiva che non porta nulla alla città in termini di indotto ma solo disagi e inciviltà. Chiediamo un intervento che ripristini l'accesso in sicurezza all'area per noi residenti, ripristinando aree di sosta per chi usufruisce delle strutture sportive e impedendo la sosta ai camper che dovrebbero stare nel campeggio o nei parcheggi a pagamento o in altra zona consentita a tali veicoli di 7 o 8 metri di lunghezza”.