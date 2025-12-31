Ospedaletti, lutto nell’associazione italiana 'Donne Medico': scomparsa la pediatra Maria Adele Zoia

Con profonda commozione l’Associazione Italiana Donne Medico – sezione di Sanremo – annuncia la scomparsa della dottoressa Maria Adele Zoia, venuta a mancare ieri nella sua abitazione di Ospedaletti dopo una breve ma incurabile malattia.

Nata a Novara, laureata all’Università di Milano e specializzata in Pediatria, la dottoressa Zoia ha esercitato per molti anni nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Borea di Sanremo, continuando poi la sua attività come pediatra di base a Ventimiglia. Professionista stimata, medico appassionato e sempre attenta ai bisogni dei più piccoli, è ricordata dalle colleghe per il sorriso, la dolcezza e la disponibilità verso i più fragili.

Oltre all’impegno sanitario, Zoia ha dedicato energie e cuore a progetti sociali e culturali per i bambini e i giovani, collaborando attivamente con il Club Inner Wheel. Il suo impegno, sempre discreto “in punta di piedi”, ha lasciato un segno profondo nella comunità e tra coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare accanto a lei.

Tra le prime aderenti alla sezione sanremese dell’AIDM, oggi le colleghe si stringono con affetto e dolore alla figlia Gaia, medico anestesista, ai familiari e al collega dottor Domenico Panico, ricordandola con parole di affetto e gratitudine: «Quando lasciamo una traccia sul suolo che calpestiamo vuol dire che il nostro cammino non è stato vano. Ciao Maria Adele».