Sanremo, Teatro dell'Opera del Casinò sold out per il generale Vannacci: "Grazie per l'accoglienza, anche se qualcuno non mi voleva" (Foto e video)

Dopo aver fatto tappa all’Ariston nella serata di ieri, il Generale Roberto Vannacci ha presentato questa mattina il suo nuovo libro "Il coraggio vince" al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, nell’ambito dei Martedì Letterari. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Sanremo Incontra, presieduta da Marco Lupi e con Daniele Ventimiglia come vicepresidente, ha registrato il tutto esaurito, confermando l’alta attesa per l’arrivo dell’europarlamentare.

“Grazie Sanremo per questa accoglienza, specie in un giorno di sole e con il Festival sullo sfondo”, le parole di Vannacci. “Le polemiche legate al libro? L’opera tratta del paradosso. Spesso nella società moderna ci presentano una situazione lontana da quella reale. Ci presentano una umanità che sta morendo, invece non è mai stata fiorente come adesso. Ci rappresentano il pericolo del cambiamento climatico, un armageddon globale ma anche questa si è rivelata una notizia falsa. A chi è rivolto il libro? A tutti quelli che vogliono leggerlo”.

L’appuntamento letterario si è inserito in un clima già carico di attenzione, complice la presenza di Vannacci al Festival di Sanremo nella serata di ieri. Il generale è stato all’Ariston per la terza serata della kermesse, attirando grande curiosità e suscitando anche alcune polemiche, in particolare quelle legate al botta e risposta con il segretario locale del Partito Democratico, Cristian Quesada, presente in teatro e pronto ad un eventuale confronto: “Se sono pronto a confrontarmi con lui? Assolutamente sì… anche se sembra che sia il generale a non volerlo”.

Vista l’importanza dell’evento e le tensioni legate alle sue posizioni politiche, il servizio di sicurezza è stato potenziato sia attorno al Casinò che nelle zone limitrofe, garantendo che l’incontro si svolgesse senza intoppi. “Strano questo mondo al contrario - ha detto Marco Lupi, presidente dell’associazione Sanremo Incontra, introducendo il generale - chi vuole essere inclusivo viene escluso”.

