Politica | 13 febbraio 2026, 14:11

Ventimiglia, Parodi: "Le misure prese non hanno creato problemi in frontiera, gli orari di punta sono rimasti gli stessi"

La replica del consigliere comunale di maggioranza alle affermazioni di Cgil Frontalieri Ventimiglia

"Le misure prese a oggi non hanno provato alcun problema se non qualche rallentamento in frontiera" - dice il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi replicando alle affermazioni di Cgil Frontalieri Ventimiglia.

"Desidero fare delle precisazioni in merito alle dichiarazioni della CGIL. Mi dispiace, e non vorrei entrare in polemica, ma è probabile che chi fa queste affermazioni le faccia senza conoscere la realtà della frontiera, da una scrivania, con dei fogli pieni di numeri, ma senza passare fisicamente il confine" - dichiara Parodi - "Oggi attraversare la frontiera non rappresenta un problema, se non di qualche minuto in più. La testimonianza è che gli orari di punta sono rimasti gli stessi e questo già vuol dire che il lavoratore non ci mette tanto in più. Va da sé che, sennò, partirebbero tutti prima per evitare di entrare a lavorare più tardi".

"Alcune considerazioni, poi, dimostrano proprio quando alcuni ragionamenti si fanno dietro a una scrivania con un bel caffè. Il passaggio a livello, che menzionano, è un falso problema: basta, in caso di chiusura, seguire i cartelli, fatti mettere apposta, e passare da Avenue Blasco Ibanez. Si evitano così semafori e passaggio a livello" - afferma Parodi - "Per quanto riguarda l'autostrada ed eventuali prezzi calmierati, porterebbe solo a un aumento dei veicoli che, oltre a procurare code, sarebbero un rischio per la propria sicurezza. Infatti, già oggi ogni mattina si verificano code in uscita a Montecarlo che arrivano nella corsia di emergenza autostradale. Con più veicoli la coda arriverebbe fino alla galleria mettendo a rischio di incidenti anche gravi".

"Anche con incidenti e autostrada chiusa, che ha comportato il dirottamento di tutto il traffico sulla statale 1, non si sono verificate code a ponte San Luigi. Uno dei motivi è proprio il divieto di mezzi pesanti che ha obbligato camion e tir a sostare all'autoporto evitando di intasare l'Aurelia" - mette in risalto il consigliere dei Frontalieri - "Io credo che prima di fare determinate considerazioni bisogna viverle sulla propria pelle e non leggere dei numeri su un foglio davanti a un caffè".

Elisa Colli

