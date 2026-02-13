Ventimiglia, Parodi: "Le misure prese non hanno creato problemi in frontiera, gli orari di punta sono rimasti gli stessi"

"Le misure prese a oggi non hanno provato alcun problema se non qualche rallentamento in frontiera" - dice il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi replicando alle affermazioni di Cgil Frontalieri Ventimiglia.

"Desidero fare delle precisazioni in merito alle dichiarazioni della CGIL. Mi dispiace, e non vorrei entrare in polemica, ma è probabile che chi fa queste affermazioni le faccia senza conoscere la realtà della frontiera, da una scrivania, con dei fogli pieni di numeri, ma senza passare fisicamente il confine" - dichiara Parodi - "Oggi attraversare la frontiera non rappresenta un problema, se non di qualche minuto in più. La testimonianza è che gli orari di punta sono rimasti gli stessi e questo già vuol dire che il lavoratore non ci mette tanto in più. Va da sé che, sennò, partirebbero tutti prima per evitare di entrare a lavorare più tardi".

"Alcune considerazioni, poi, dimostrano proprio quando alcuni ragionamenti si fanno dietro a una scrivania con un bel caffè. Il passaggio a livello, che menzionano, è un falso problema: basta, in caso di chiusura, seguire i cartelli, fatti mettere apposta, e passare da Avenue Blasco Ibanez. Si evitano così semafori e passaggio a livello" - afferma Parodi - "Per quanto riguarda l'autostrada ed eventuali prezzi calmierati, porterebbe solo a un aumento dei veicoli che, oltre a procurare code, sarebbero un rischio per la propria sicurezza. Infatti, già oggi ogni mattina si verificano code in uscita a Montecarlo che arrivano nella corsia di emergenza autostradale. Con più veicoli la coda arriverebbe fino alla galleria mettendo a rischio di incidenti anche gravi".