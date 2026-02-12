Taggia convoca il Consiglio comunale straordinario per conferire la cittadinanza onoraria all’Ambasciatore cileno

Il Consiglio comunale di Taggia è stato convocato in sessione straordinaria per martedì 17 febbraio 2026, alle ore 11.00, presso la sede comunale. All’ordine del giorno il conferimento della cittadinanza onoraria all’Ambasciatore della Cile in Italia, riconoscimento che sottolinea il valore delle relazioni istituzionali e culturali tra le comunità.
L’iniziativa rappresenta, come sottolineato dagli organizzatori, «un momento di alto valore simbolico e istituzionale per la città». Al termine della seduta è prevista una breve passeggiata nel centro storico, con punto di ritrovo in piazza Cavour, cui seguirà un rinfresco aperto ai partecipanti.