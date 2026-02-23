Sanremo, smentita la voce sulla presenza di Giorgia Meloni, le parole di Palazzo Chigi e Carlo Conti

"È totalmente inventata la notizia su una presunta partecipazione alla prima serata del Festival di Sanremo". A ribadirlo è un comunicato che ricostruisce la vicenda, già smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti.

Nonostante le smentite ufficiali, la storia ha continuato a circolare e, dopo i chiarimenti, il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa sulla fantomatica presenza. «A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival», si legge nella nota, che distingue con nettezza tra intrattenimento e informazione. Il messaggio è chiaro: «Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale». Nel frattempo, l’autrice del comunicato assicura di continuare a fare il proprio lavoro, sottolineando che «Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari».

La conclusione è un invito a tenere fuori la polemica politica da quello che viene definito «la più grande festa della musica italiana», ribadendo che non serve forzarla con narrazioni infondate.