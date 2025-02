"Pasta, amore e polizia": sold out per lo spettacolo benefico al teatro comunale di Ventimiglia (Foto e video)

Sold out per "Pasta, amore e polizia", lo spettacolo benefico andato in scena nel pomeriggio al teatro comunale di Ventimiglia. La brillante commedia di Maura Polito ha stimolato sorrisi e riflessioni tra il numeroso pubblico presente in sala. Per l'occasione era presente anche l'assessore Adriano Catalano.

Ricco di equivoci, lo spettacolo ha messo in risalto cosa vuol dire essere "diversi" e sentirsi discriminati ai giorni nostri. Un messaggio a cui tiene molto l'autrice del testo, Maura Polito, che ha messo in scena la commedia con il contributo di Silvia Villa, regista, attrice e doppiatrice professionista, che ha accettato con entusiasmo di unirsi a questo progetto a cui ha aderito in prima persona anche il presidente della Spes, Matteo Lupi, che, con grande autoironia e simpatia si è fatto coinvolgere, come attore, interpretando un personaggio divertentissimo: "L'Ispettore Capra".

Sul palco sono saliti Emanuele Arduino, Maura Polito, Mariapina Rebaudo, Emilia Serpico, Monica Giannini, Matteo Cassini, Giuseppe Socratini, Graziella Tufo e anche un ragazzo dell'associazione Spes, Fabio Vicari, che ha interpreta magistralmente il ruolo del dog sitter. Il ricavato dello spettacolo verrà devoluto alla Spes.