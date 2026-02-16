La Banda “Pasquale Anfossi” porta il Carnevale tra musica e allegria alla RSA Ospedale di Carità

Nel pomeriggio del 16 febbraio 2026, gli ospiti della RSA Ospedale di Carità Onlus di Taggia hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’atmosfera gioiosa del Carnevale grazie alla musica della Banda cittadina “Pasquale Anfossi”.

L’iniziativa, ormai consolidata nel tempo, è resa possibile dall’impegno di un numeroso gruppo di musicisti locali, che ogni anno dedicano tempo e passione per regalare momenti di svago e condivisione agli ospiti della struttura.

Durante l’esibizione, molti dei brani proposti hanno riportato alla memoria canzoni della tradizione popolare, suscitando canti, sorrisi e persino qualche ballo spontaneo tra i presenti. Un momento che ha trasformato il pomeriggio in una vera e propria festa, all’insegna della musica e della convivialità.

“Un sincero ringraziamento va alla Banda cittadina ‘Pasquale Anfossi’ per l’affetto e l’impegno costante dimostrato verso la nostra struttura e l’intera comunità” ha dichiarato il Direttore della Fondazione Ospedale di Carità Onlus, Dr. Massimiliano Borioli.

L’appuntamento conferma come la musica e la partecipazione attiva possano contribuire al benessere degli ospiti, rendendo le giornate più luminose e piene di allegria.