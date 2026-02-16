Sanremo Cristian Music, Fabrizio Venturi punta su artisti che vedono nella musica la loro unica professione

Il Sanremo Cristian Music, il Festival della Canzone Cristiana, nasce con l’obiettivo di evangelizzare il nome del Signore attraverso la musica, concepita come linguaggio universale e dono divino, secondo il pensiero di Sant’Agostino: “Chi canta prega due volte”, motto che è diventato lo slogan ufficiale del festival.

Fin dalla prima edizione, il festival ha voluto creare non solo un evento musicale, ma anche uno spazio artistico e commerciale all’interno della discografia italiana. Nato in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, il Festival della Canzone Cristiana ha subito suscitato attenzione e consenso tra i principali media nazionali, distinguendosi per il suo stile innovativo in un panorama italiano dove la Christian music resta ancora marginale. Oggi è considerato il più importante festival cristiano del Paese, offrendo un’occasione di riflessione sulla scena della musica cristiana italiana e sulle difficoltà di inserirsi in un comparto tradizionalmente trascurato dalle major.

A testimoniare questa sfida è il cantautore Fabrizio Venturi, ideatore e direttore artistico del festival, che da cinque edizioni lavora per dare voce a un genere capace di coniugare valori spirituali e linguaggi artistici moderni, affrontando quotidiane sfide. Venturi racconta con lucidità e passione come ogni edizione rappresenti un percorso di crescita per il festival e per il pubblico, ampliando la prospettiva sul futuro della Christian music italiana, un genere che merita attenzione, riconoscimento e sostegno.

Per questo motivo, il festival si svolge a Sanremo, nella stessa settimana del Festival della Canzone Italiana. «Sanremo è il centro indiscusso della musica italiana — afferma Venturi — quale luogo migliore per ospitare un festival dedicato a un genere che, in molte parti del mondo, è fonte di grandi talenti e di vendite discografiche? La presenza in questo contesto ha attirato l’attenzione dei media e dell’industria discografica».

Venturi ha puntato a selezionare artisti di alto profilo. «Il mio intento — continua — è portare sul palco interpreti che vivano esclusivamente di musica, coinvolgendo editori e produttori discografici, e non solo chi considera la musica un hobby. Voglio giovani artisti preparati e motivati, disposti a investire su se stessi e a fare della musica una ragione di vita, come avviene nei generi pop, rock o rap. Finché la Christian music italiana non avrà grandi voci e grandi canzoni, le major non investiranno risorse in questo settore».

La determinazione di Venturi lascia presagire il successo della quinta edizione. Tra i primi iscritti figurano due artisti segnalati dal produttore discografico Massimo Galfano, noto talent scout e giurato di Area Sanremo, Sanremo Giovani e The Voice Senior.

A conferma della crescita straordinaria del festival, la quinta edizione si terrà in una nuova location e sarà trasmessa da Sanremo sabato 28 febbraio 2026 alle ore 12:00: in televisione su Bom Channel (digitale terrestre) e SKY canale 5068, in streaming sulla pagina Facebook de La Luce di Maria, con oltre 2.500.000 follower, e su tutti i canali social e YouTube del festival.

Il festival, patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Imperia, mantiene l’impegno di sostenere le voci più fragili. La quinta edizione è dedicata agli operatori di pace e alle Forze dell’Ordine, che operano quotidianamente nelle aree di conflitto per garantire protezione, così come a chi lavora con dedizione nelle nostre città per assicurare la sicurezza dei cittadini.



