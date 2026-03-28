Sanità al bivio: due incontri pubblici a Sanremo e a Genova per discutere il futuro del sistema sanitario ligure

Dopo aver attraversato tutte le province liguri con il viaggio nella sanità, il Gruppo PD in Regione Liguria prosegue il confronto pubblico e organizza per lunedì 30 marzo a Sanremo alle ore 17.30 nella Sala Tabarin e al Bibi Service, alle ore 21, a Genova gli incontri dal titolo “Sanità al bivio: tra riforma nazionale e riforma regionale”, un momento di approfondimento e discussione sul presente e sul futuro del sistema sanitario ligure. Alle iniziative interverranno Nerina Dirindin, professoressa dell’Università di Torino ed ex senatrice PD, e Gian Antonio Girelli, componente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. A Sanremo interverranno anche il consigliere regionale PD Andrea Orlando ed Enrico Ioculano, vice presidente commissione sanità, mentre a Genova intervengono Armando Sanna, capogruppo PD in Regione Liguria, Katia Piccardo, vicecapogruppo PD in Regione e responsabile sanità PD Liguria, e Federico Romeo, consigliere regionale PD Liguria. L’incontro di Genova sarà introdotto da Ioculano e moderato da Alessandro De Venuto, membro dell’assemblea PD Liguria, e si aprirà con i saluti di Francesco Tognoni, segretario metropolitano PD Genova.

“Il nostro viaggio nella sanità ligure ha fatto emergere una realtà molto diversa da quella raccontata dalla Giunta: liste d’attesa fuori controllo, carenza cronica di personale, strutture inaugurate ma con personale insufficiente. Per questo abbiamo voluto costruire dei momenti pubblici di confronto, mettendo insieme competenze nazionali e del territorio. Di fronte a un governo che continua a sotto finanziare il sistema sanitario e a una Regione che si limita a fare propaganda senza affrontare i problemi strutturali, serve un cambio di passo netto. Noi continueremo a monitorare, denunciare e avanzare proposte concrete, perché i cittadini liguri hanno diritto a una sanità pubblica che funzioni davvero e garantisca il diritto alla cura per tutti”, dichiarano i consiglieri del Gruppo PD in Regione Liguria in vista degli incontri di lunedì 30 marzo.

Sanità al Bivio

Sanremo ore 17.30 sala Tabarin, via Giacomo Matteotti 107

Genova ore 21.00 BiBi Service, via XX Settembre 41/3p



