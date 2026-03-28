Sanremo, la sfilata delle bande accende il centro: musica e colori aprono il weekend dei fiori (Foto e Video)

È la tradizione che si rinnova e che, ancora una volta, segna l’inizio del fine settimana più atteso della primavera sanremese. La sfilata delle bande ha aperto il weekend dedicato ai fiori, trasformando il centro della città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un appuntamento che negli anni è diventato parte integrante del Festival, capace di unire musica, folklore e partecipazione, e che anche in questa edizione ha richiamato un pubblico numeroso tra turisti, residenti e operatori.

Un Festival sempre più diffuso. Non è solo una sfilata, ma uno dei momenti simbolo di un Festival dei Fiori che continua a crescere nella sua dimensione “diffusa”. Un evento che non si concentra in un solo luogo, ma che si sviluppa lungo più giornate e in diversi angoli della città, coinvolgendo piazze, vie e quartieri. Un format che sta trovando sempre più riscontri positivi, come confermano i commenti di chi vive e frequenta Sanremo in questi giorni: apprezzamenti per un’offerta capace di animare la città in modo continuo, senza concentrare tutto in un unico appuntamento.

Il centro si trasforma in un palco. La sfilata, partita alle 16.30 da piazza Colombo, ha attraversato i luoghi più iconici del centro cittadino: via Matteotti, il Casinò Municipale, via Corradi e via Palazzo, per poi fare ritorno nel punto di partenza. Un percorso che ha trasformato le strade in un teatro a cielo aperto, dove musica e colori hanno accompagnato il passaggio delle bande tra applausi e curiosità.

Tra musica e tradizione. Ad aprire il corteo è stata la Banda Folkloristica “Canta e Sciuscia”, seguita dalle esibizioni di Les Girlesques, del Corpo Bandistico Pontolliese, della Florelia Banda Folk di Ospedaletti, dell’Associazione Bandistica Città di Mentana e degli Sbandieratori di Arezzo. Un susseguirsi di performance che ha mescolato generi e tradizioni diverse, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente lungo tutto il percorso.

L’attesa per il Corso Fiorito. La sfilata delle bande rappresenta, come da tradizione, l’antipasto del momento clou della manifestazione: il Corso Fiorito di domenica, quando i carri sfileranno lungo il lungomare. Nel frattempo, però, Sanremo continua a vivere il suo Festival, tra installazioni, mostre e appuntamenti che, giorno dopo giorno, stanno contribuendo a costruire un racconto sempre più ampio e partecipato.

E la risposta del pubblico, ancora una volta, conferma la bontà di una formula che riesce a unire tradizione e innovazione, trasformando la città in un’esperienza da vivere a tutto tondo.