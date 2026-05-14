Sanremo, Vito Fiorino domani alla chiesa di Santa Maria degli Angeli per l’incontro pubblico “Giustizia e Pace”

L’Azione Cattolica della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Sanremo organizza per domani alle ore 20.45, presso il salone parrocchiale della chiesa, l’incontro pubblico dal titolo “Giustizia e Pace” con ospite Vito Fiorino. L’evento rappresenta la terza e ultima tappa del percorso “Giustizia e Pace si baceranno”, ispirato al messaggio di San Papa Giovanni Paolo II: “Non vi è Pace senza Giustizia”.

Vito Fiorino è stato nominato Giusto tra le Nazioni per aver salvato 47 persone durante il tragico naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, nel quale persero la vita 368 migranti. Una vicenda che ha segnato profondamente la coscienza collettiva e che Fiorino continua a testimoniare attraverso incontri pubblici e momenti di riflessione. «Un Giusto non è un santo, non è un eroe», ha affermato Fiorino. «È una persona comune che, a un certo punto della propria vita, compie una scelta».

Il racconto e la memoria di quanto accaduto sono diventati negli anni la sua missione: opporsi all’indifferenza, ricordando che ogni essere umano è responsabile delle proprie azioni e delle proprie scelte. L’incontro è aperto alla cittadinanza e vuole essere un’occasione di confronto sui temi della solidarietà, della giustizia e della pace.