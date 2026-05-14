"Storie sulle ville e gli alberghi di Bordighera", l'ex chiesa Anglicana ospita una conferenza sull'epoca d'oro della città (Foto)

"Storie sulle ville e gli alberghi di Bordighera" sarà il tema al centro dell'incontro in programma domenica 31 maggio dalle 17 alle 18.30 nell'ex chiesa Anglicana.

Il relatore sarà Jürgen Schlieszeit. "Parlerò della storia delle ville e degli alberghi di Bordighera nel periodo compreso tra il 1850 e il 1935" - fa sapere Jürgen Schlieszeit - "E' stata l'epoca d'oro della nostra città".

Originario della Germania, Schlieszeit ora vive a Bordighera. "Più di tre anni fa ho avviato un progetto che illustrerò durante la conferenza" - svela Jürgen Schlieszeit - "L'ingresso è libero".