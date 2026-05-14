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Attualità | 14 maggio 2026, 09:45

Sanremo, il monaco Dharmapala alla Federazione Operaia racconta il viaggio verso Gaza con la Flotilla

Domani al Piccolo Teatro di Sanremo la presentazione del libro “Sull’Arca e dentro la balena”: testimonianza, spiritualità e riflessioni sul Medio Oriente

Sanremo, il monaco Dharmapala alla Federazione Operaia racconta il viaggio verso Gaza con la Flotilla

Domani, venerdì 15 maggio, alle ore 18, il Piccolo Teatro della Federazione Operaia Sanremese ospiterà un incontro di grande interesse culturale e umano dedicato alla presentazione del libro “Sull’Arca e dentro la balena. Un monaco in viaggio con la Flotilla”.

Protagonista dell’appuntamento sarà il monaco buddhista Dharmapala, al secolo Claudio Torrero, già professore di filosofia nei licei torinesi e oggi maestro spirituale secondo le dottrine del Buddhismo tibetano.

L’autunno scorso Dharmapala ha scelto di imbarcarsi su una nave della Flotilla diretta verso Gaza, vivendo in prima persona un’esperienza intensa e profondamente significativa. Da quel viaggio è nato un diario che intreccia testimonianza, riflessione interiore e osservazione delle drammatiche vicende che interessano il Medio Oriente.

Durante la serata il monaco dialogherà con il vicepresidente della Federazione Operaia Freddy Colt e con la scrittrice e docente Manuela Ormea, offrendo al pubblico uno sguardo diverso sull’attualità internazionale attraverso una prospettiva spirituale e umana.

Redazione

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