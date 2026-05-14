CNA Liguria, l'ente bilaterale stanzia 750mila euro di contributi a imprese e lavoratori

Dal 18 maggio al 19 giugno 2026 sarà possibile presentare domanda per accedere alle agevolazioni, sia attraverso gli sportelli territoriali presenti presso le sedi delle associazioni artigiane e sindacali, sia online tramite il sito ufficiale www.eblig.it

Tra le misure previste, torna il bonus energia, uno degli strumenti più apprezzati negli ultimi anni, pensato per contrastare l’aumento dei costi energetici che continuano a incidere in modo significativo su imprese e famiglie. Per le imprese vengono confermati i contributi già attivi: fino a 1.000 euro per l’incremento e il mantenimento dell’occupazione, 700 euro per la maternità, oltre a contributi in misura percentuale per eventi eccezionali, sicurezza, qualità e innovazione, riduzione del premio INAIL e formazione non finanziata per titolari e soci.

«Anche quest’anno abbiamo stanziato una cifra significativa per dare supporto agli artigiani liguri con dipendenti – dichiara la presidente dell’Ente Bilaterale, Laura Viacava –. È un segnale concreto della volontà condivisa tra associazioni artigiane e sindacali di sostenere la crescita e la tenuta del sistema artigiano regionale».

Sul fronte del welfare aziendale, arrivano importanti conferme a sostegno dei lavoratori dipendenti attraverso il mantenimento dei contributi per il contrasto al caro vita. Il pacchetto di interventi include il supporto per la frequenza di centri estivi, asili nido e scuole materne, contributi per il trasporto pubblico, il bonus maternità e la copertura della carenza per i primi tre giorni di malattia.

«Siamo profondamente consapevoli della perdita di potere d’acquisto che sta gravando sulle famiglie — dichiara il vicepresidente di EBLig, Claudio Donatini —. Per questo motivo, abbiamo scelto non solo di confermare, ma di potenziare le prestazioni a favore dei lavoratori, incrementando gli importi dei contributi disponibili».

Le domande potranno essere presentate gratuitamente nel periodo indicato, con l’assistenza degli sportelli territoriali o in modalità online.