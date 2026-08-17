Barbara Amerio entra nel Gruppo Tecnico Internazionalizzazione di Confindustria

Un nuovo incarico nazionale per Barbara Amerio, Past President e componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Imperia, nominata componente del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione di Confindustria per il biennio 2026-2028.

La nomina è stata formalizzata nell’ambito del secondo biennio della Presidenza di Emanuele Orsini, su comunicazione della Vice Presidente di Confindustria per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti Barbara Cimmino.

I Gruppi Tecnici rappresentano un elemento della governance di Confindustria e riuniscono competenze e professionalità del sistema associativo chiamate ad affiancare la squadra di Presidenza nell’attuazione del proprio mandato. Amerio sarà impegnata nelle attività di analisi, confronto e progettazione del Gruppo dedicato all’internazionalizzazione.

Per Confindustria Imperia, la nomina rappresenta un riconoscimento delle competenze e dell’esperienza maturate da Barbara Amerio e rafforza la presenza dell’Associazione e del sistema imprenditoriale della provincia di Imperia nei tavoli nazionali dedicati ai temi della competitività delle imprese.

La presenza nel Gruppo Tecnico permetterà inoltre di portare nel confronto nazionale l’esperienza di un territorio vocato all’internazionalizzazione e di contribuire alla definizione delle priorità e delle strategie rivolte all’export e alla presenza delle imprese italiane sui mercati esteri.

“Sono onorata di poter far parte del Gruppo Tecnico di Confindustria per l’Internazionalizzazione – dichiara Barbara Amerio – in un momento particolarmente dinamico per la provincia di Imperia, caratterizzato dal rafforzamento dei rapporti economici e turistici con la Francia e il Principato di Monaco e da una presenza crescente di importanti investitori esteri. Credo sia fondamentale valorizzare questa particolare vocazione internazionale del territorio e trasformarla in nuove opportunità per imprese”.

La riunione di insediamento del nuovo Gruppo Tecnico è prevista per il 3 novembre 2026 e segnerà l’avvio dei lavori del biennio, a partire dall’attività già realizzata e dalla definizione delle priorità per i prossimi mesi.

“La nomina di Barbara Amerio è motivo di grande soddisfazione per tutta Confindustria Imperia – commenta il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra –. La sua esperienza imprenditoriale, la conoscenza dei mercati internazionali e il profondo legame con il nostro sistema associativo rappresentano un valore importante. La sua presenza nel Gruppo Tecnico contribuirà a rafforzare ulteriormente il collegamento tra il nostro territorio e Confindustria nazionale, portando ai tavoli di lavoro le esigenze, le competenze e le potenzialità delle imprese della provincia di Imperia.”

A Barbara Amerio vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta Confindustria Imperia.