Sanremo, approvato il progetto “Mettiamoci a pedalare” che coinvolgerà ragazzi disabili

La giunta comunale ha approvato il progetto ‘“Mettiamoci a pedalare” che consiste nel recupero e nella sistemazione di biciclette abbandonate o non più utilizzate. Ad occuparsi di questa attività saranno ragazzi con disabilità che frequentano il programma ‘Io sono qui’ oppure inseriti dal servizio sociale professionale.

“E’ un’iniziativa che riveste una grande importanza educativa, occupazionale e inclusiva – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – I ragazzi coinvolti svolgeranno attività pratiche, con l’ulteriore valore di essere utili alla comunità. Le biciclette, dopo essere state rimesse a nuovo, saranno infatti donate a persone o famiglie in stato di fragilità”.

Il progetto, attuato insieme a Formedil di Imperia, riguarderà in questa fase dieci biciclette messe a disposizione dalla Polizia Locale di Sanremo. “Si tratta di mezzi sequestrati, per i quali non era stato presentato, entro i termini di legge, alcun reclamo di possesso” spiega Fellegara.

Il contributo previsto per questa pratica, pari a 2.500 euro, rientra nel capitolo ‘Attività per la disabilità’.