Bordighera, lavori Rivieracqua: Riviera Trasporti modifica i percorsi dei bus dal 5 ottobre

A Bordighera cambiano anche i percorsi degli autobus di Riviera Trasporti in conseguenza dei lavori di Rivieracqua sulla condotta fognaria all'intersezione tra via Vittorio Emanuele e via Roma. L'intervento comporterà la chiusura della carreggiata e una serie di modifiche alla viabilità cittadina. RT ha ora diffuso le puntualizzazioni relative al servizio di trasporto pubblico, precisando orari e percorsi alternativi per le diverse linee interessate. Le variazioni entreranno in vigore dalle 8.00 di lunedì 5 ottobre 2026 e, secondo quanto comunicato dalla società, sono previste fino alle 20.00 di venerdì 9 ottobre e comunque fino al termine dei lavori. La durata effettiva delle modifiche resta quindi legata alla conclusione del cantiere.

Per quanto riguarda la linea 2 Ventimiglia-Sanremo-Taggia, in direzione levante, Riviera Trasporti conferma che i bus, arrivati a Vallecrosia in località Ponte, transiteranno da via Roma e proseguiranno lungo via Romana, per poi rientrare sul percorso ordinario nella zona precedente al Porto di Bordighera, passando da piazza Valgoi. RT precisa che le corse in partenza da Ventimiglia fino alle 7.45 di lunedì 5 ottobre seguiranno ancora il percorso regolare sulla S.S.1 Aurelia. Tutte le partenze successive, invece, dovranno utilizzare il percorso alternativo attraverso via Romana. La modifica resterà in vigore per tutta la durata dei lavori. Si tratta di una delle principali variazioni che interesseranno il collegamento tra Ventimiglia e Sanremo.

Novità anche per la linea 2 in direzione ponente, da Taggia e Sanremo verso Ventimiglia. In questo caso i bus, arrivando a Bordighera dalla zona del Porto e transitando da piazza Valgoi, imboccheranno via Romana per poi tornare sul percorso prestabilito nella zona dei Piani di Borghetto, passando da via Pasteur. Anche in questo caso RT ha individuato un preciso momento per il passaggio dal percorso ordinario a quello alternativo. Le corse in partenza da Sanremo, o provenienti da Taggia, fino alle 7.30 di lunedì 5 ottobre viaggeranno regolarmente sulla S.S.1 Aurelia. Tutte quelle successive alle 7.30 e fino alla fine dei lavori utilizzeranno invece il percorso alternativo di via Romana.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle corse urbane e per l'entroterra in partenza dalla stazione ferroviaria di Bordighera. Tutti i servizi partiranno dalla stazione e seguiranno via Sant'Antonio e via Vittorio Emanuele, sulla S.S.1 Aurelia, in direzione ponente. Il percorso proseguirà poi lungo corso Italia, corso Europa e via Regina Margherita, per tornare sulla stessa via Vittorio Emanuele in località Chiesa di Terrasanta e riprendere quindi il tragitto abituale. Una modifica che consentirà di mantenere attivi i collegamenti cittadini anche durante la chiusura dell'intersezione interessata dal cantiere. RT invita quindi l'utenza a prestare attenzione ai nuovi itinerari e agli orari delle corse interessate.

Per la linea 9 Vallebona-Bordighera il servizio continuerà a seguire il percorso regolare, fatta eccezione per la corsa delle 7.05 da Vallebona. Quest'ultima seguirà il tragitto fino a via Romana e via Regina Margherita, quindi proseguirà per corso Europa. Alla fermata delle scuole è prevista la coincidenza con il bus proveniente da Seborga, quindi il percorso continuerà lungo corso Italia, via Manzoni e via I Maggio, fino alla stazione ferroviaria e, successivamente, verso Ventimiglia. Una modifica specifica è stata prevista anche per la linea 10 Seborga-Sasso-Bordighera. Tutte le corse seguiranno il percorso indicato da via Romana, corso Italia, via Manzoni e via I Maggio, con arrivo alla stazione.

Anche per la linea 10 è prevista tuttavia un'eccezione: la corsa delle 6.50 da Seborga seguirà il percorso regolare fino a via Romana e via Regina Margherita, per poi proseguire lungo corso Europa. Alla fermata delle scuole avverrà la coincidenza con il bus proveniente da Vallebona, quindi il servizio continuerà attraverso corso Italia, via Manzoni e via I Maggio, raggiungendo la stazione ferroviaria e, in base al servizio previsto, proseguendo verso Ventimiglia. Per la linea 11/1 urbana Bordighera-Vallebona, invece, tutte le corse manterranno il percorso regolare ad eccezione della partenza delle 7.05 da Vallebona. Anche questa effettuerà la deviazione attraverso via Romana, via Regina Margherita, corso Europa, corso Italia, via Manzoni e via I Maggio, con arrivo alla stazione.

Resterà invece regolare il servizio della linea 11/2 urbana di Bordighera-Via dei Colli. Per la linea 11/3, collegamento urbano tra Bordighera e il cimitero, il percorso sarà regolare fino a via Romana, dopodiché i bus proseguiranno lungo corso Italia, via Manzoni e via I Maggio, per raggiungere la stazione ferroviaria. Le modifiche comunicate da Riviera Trasporti si inseriscono nel più ampio dispositivo predisposto dal Comune per consentire l'esecuzione dei lavori sulla rete fognaria. Le variazioni riguarderanno quindi sia i collegamenti extraurbani sia quelli urbani, con particolare attenzione alle prime corse della mattina di lunedì 5 ottobre.

RT precisa infine che le modifiche agli itinerari sono previste fino alle 20.00 di venerdì 9 ottobre e comunque fino al termine dei lavori, lasciando quindi aperta la possibilità di una prosecuzione qualora il cantiere non fosse concluso entro quella data. L'intervento comporterà contemporaneamente una serie di deviazioni per il traffico privato, per i mezzi pesanti e per il trasporto pubblico. Gli utenti sono quindi invitati a considerare possibili variazioni nei tempi di percorrenza e a verificare con attenzione il percorso della propria corsa. La società ha inoltre previsto le necessarie modifiche alle fermate e alla gestione del servizio in relazione alla nuova viabilità. La raccomandazione, soprattutto nei primi giorni, è quella di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni sul posto.