Conoscere meglio il lupo e le buone pratiche di coesistenza, aperitivo divulgativo a Camporosso (Foto)

Un'occasione informale e interattiva per conoscere meglio il lupo e brindare alla coesistenza. Giovedì 8 ottobre alle 17 al Baraonda a Camporosso Mare verrà proposto "Aperi Lupo".

Un aperitivo scientifico divulgativo sul tema lupo e buone pratiche di coesistenza proposto da Natura Intemelia e Osservatorio Lupi Liguria. "Il lupo popola ormai da tempo ambienti a ridosso dei nostri centri abitati e la sua presenza, seppur spesso discreta, lo porta a volte, anche se molto di rado, ad incontrare quella umana" - dicono gli organizzatori - "Seppur nella stragrande maggioranza dei casi questo predatore, essenziale alla biodiversità, non costituisca alcun pericolo, è giusto sapere come comportarsi in caso di incontro ma soprattutto come gestire i nostri animali di compagnia per proteggerli e come prevenire attacchi su bestiame".

"Il lupo tocca in noi paure ataviche e miti difficili da sfatare" - sottolineano - "Sarete voi a guidare l’incontro con le vostre domande, dubbi e curiosità e Natura Intemelia insieme ad Osservatorio lupi Liguria condurrà con i suoi esperti: Flavia Lopez, Rudy Valfiorito e Francesco Gaggero, attività interattive, per scoprire questo affascinante animale e aggiungere un tassello di conoscenza per una sana convivenza. È consigliata la prenotazione a naturaintemeliaaps@gmail.com".