Sanremo, 35 studenti del Politecnico di Milano al lavoro su sette aree strategiche della città

Questa mattina l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Massimo Donzella ha ricevuto a Palazzo Bellevue alcuni studenti dell’ultimo anno di architettura del “Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano”, istituto con cui il Comune di Sanremo ha sottoscritto un accordo quadro, a titolo non oneroso, per avviare una collaborazione nell’ambito di una sperimentazione didattica interamente dedicata al territorio sanremese.

L’accordo prevede che per un semestre 35 studenti dell’ultimo anno del corso di Architettura, impegnati nel Laboratorio Tematico di Progetto Urbano, lavorino sul futuro di 7 luoghi della città in attesa di trasformazione. Il percorso sarà coordinato da 5 docenti e accompagnato da 5 tutor.

In accordo con la coordinatrice del laboratorio, la professoressa Laura Montedoro, sono state individuate 7 aree da ripensare tra cui piazza Colombo, l’ex Macello, l’area della vecchia stazione ferroviaria e le serre dismesse: luoghi differenti per posizione, storia e condizioni attuali ma tutti rilevanti per interrogare le forme possibili del futuro urbano di Sanremo.

L’attività ha preso avvio sul campo proprio questa mattina quando studenti, docenti e tutor sono stati ricevuti nella Sala degli Specchi del Comune dall’assessore Massimo Donzella. L’incontro ha dato avvio a sopralluoghi e visite alla città e alle aree individuate per le esplorazioni progettuali.

“L’Amministrazione comunale - dichiara l’assessore all’Urbanistica i Lavori pubblici Massimo Donzella - guarda con interesse ad un lavoro che non produce progetti esecutivi ma scenari e visioni capaci di mettere a fuoco questioni ed opportunità. Grazie a questa collaborazione possiamo affidare alle nuove generazioni di progettisti uno spazio di osservazione, interpretazione e proposta relativo ad aree strategiche come piazza Colombo, l’ex Macello e la vecchia stazione, cerando così di immaginare insieme la Sanremo di domani. Inoltre, per gli studenti, questo progetto rappresenta l’occasione di misurarsi con un contesto reale e con la complessità dei processi di trasformazione urbana. Ringrazio sin da ora un ateneo autorevole e prestigioso come il Politecnico di Milano per aver scelto Sanremo e la professoressa Laura Montedoro per il lavoro che svolgerà insieme a noi”

E la professoressa Laura Montedoro conclude: “Desidero ringraziare il Comune di Sanremo per l’accoglienza e per la disponibilità con cui ha reso possibile questo percorso. L’università è una straordinaria risorsa per i territori. Lo è attraverso la ricerca, la formazione e la capacità di offrire uno spazio libero, rigoroso e generativo di osservazione. È questo, nel senso più concreto, il valore della sua terza missione: mettere conoscenze, competenze e immaginazione al servizio della società, costruendo relazioni con le istituzioni e con le comunità. Con questo spirito, il Laboratorio Tematico di Progetto urbano del Politecnico di Milano viene a Sanremo per ascoltare, comprendere e interrogare la città; per misurarsi con le molte sfide che attraversano oggi le trasformazioni urbane. Lo faremo con la sensibilità che le nuove generazioni portano rispetto ai grandi temi delle agende urbane contemporanee: la sostenibilità, la qualità ambientale, l’adattamento al cambiamento climatico. Ma, soprattutto, lo faremo riconoscendo che ogni progetto sensato nasce dall’ascolto dei luoghi e delle persone che li abitano. Per le studentesse e gli studenti sarà un’esperienza formativa importante: l’occasione di misurarsi con un contesto reale, con le sue complessità, e di farlo nel dialogo con un’Amministrazione pubblica. Per noi docenti, sarà un esercizio di responsabilità e di servizio. Grazie ancora per la fiducia. Siamo felici di cominciare questo lavoro insieme.”