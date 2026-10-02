Arrampicata, ALA Sanremo inaugura la nuova palestra a Pian di Poma: sport, giovani e inclusione (Foto e video)

Una nuova palestra dedicata all'arrampicata sportiva entra ufficialmente a far parte dell'offerta del polo sportivo di Pian di Poma. È stata inaugurata venerdì 2 ottobre la struttura realizzata dall'Associazione Ligure Arrampicata (ALA Sanremo), con il taglio del nastro alle 17.30 e un pomeriggio dedicato soprattutto ai più giovani. Alla presentazione era presente anche l'assessore al Turismo e Sport del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, che ha partecipato all'appuntamento insieme ai rappresentanti dell'associazione e ai tanti appassionati. Dopo l'inaugurazione, spazio alle prove pratiche gratuite dell'Open Day, pensate per permettere a bambini e ragazzi di avvicinarsi alla disciplina e conoscere gli istruttori.

La nuova struttura rappresenta il risultato di un importante percorso portato avanti direttamente dalla comunità di ALA Sanremo. La palestra è stata infatti realizzata attraverso l'autofinanziamento, senza contributi esterni, mettendo insieme le risorse raccolte negli anni attraverso campagne di crowdfunding, quote dei corsi e donazioni private da parte di appassionati della montagna. Un investimento costruito quindi grazie al sostegno dei soci e dei sostenitori dell'associazione, con l'obiettivo di creare uno spazio stabile per la pratica dell'arrampicata. L'impianto è completamente certificato e conforme alle normative vigenti, garantendo così le condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva e didattica.

ALA Sanremo, fondata nel 1993, porta avanti da oltre trent'anni la promozione dell'arrampicata nel Ponente ligure. L'attività dell'associazione non si limita alla palestra, ma comprende anche la chiodatura e la manutenzione delle falesie naturali e l'organizzazione di percorsi formativi rivolti a diverse fasce d'età. Con la nuova struttura di Pian di Poma, il sodalizio amplia quindi le proprie possibilità operative, offrendo un punto di riferimento anche per chi vuole muovere i primi passi nella disciplina. Particolare attenzione sarà riservata agli alunni delle scuole elementari e medie, con i nuovi corsi autunnali in programma nelle prossime settimane.

Il progetto si inserisce in un'attività che negli anni ha visto ALA Sanremo impegnata anche sul fronte agonistico. Tra i risultati più recenti spicca quello del quattordicenne Stefano Sonzogni, qualificato alle finali nazionali di Arco nelle discipline Lead e Boulder. Un risultato che testimonia il lavoro svolto dai tecnici nella formazione dei giovani atleti e che si affianca alla normale attività rivolta a chi pratica l'arrampicata per passione. La nuova palestra potrà dunque essere utilizzata sia per l'avviamento allo sport sia per accompagnare la crescita di chi intende affrontare un percorso più strutturato, fino all'attività agonistica.

Non manca poi una forte componente sociale e inclusiva, che rappresenta uno degli aspetti caratterizzanti dell'attività dell'associazione. Nell'ultimo anno ALA Sanremo ha collaborato al "FESTIVALLE", in Valle Argentina, insieme a Integrabili Sanremo, per permettere anche alle persone con disabilità di sperimentare l'arrampicata. Il sodalizio ha inoltre promosso giornate rivolte ai giovani insieme all'associazione Effetto Farfalla, confermando la volontà di utilizzare lo sport come strumento di aggregazione e partecipazione. Un'impostazione che trova ora nella palestra di Pian di Poma un nuovo spazio nel quale sviluppare ulteriormente attività rivolte al territorio.

L'Open Day ha rappresentato quindi non soltanto l'occasione per inaugurare una nuova struttura sportiva, ma anche un momento di incontro tra famiglie, ragazzi, istruttori e appassionati. Durante il pomeriggio i partecipanti hanno potuto visitare l'impianto, assistere alle attività e cimentarsi gratuitamente nelle prime prove, ricevendo informazioni sui corsi in partenza. Per ALA Sanremo si apre così una nuova fase, con l'obiettivo di portare sempre più persone a conoscere una disciplina che unisce preparazione fisica, tecnica e rapporto con l'ambiente. Un progetto nato dal lavoro dei soci e ora pronto a diventare un nuovo punto di riferimento sportivo per Sanremo e il Ponente.

