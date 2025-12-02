Sanremo, progetto da 8 milioni di Lucio Castagno per corso Trento Trieste: piscine, sport, auditorium e restyling del litorale

“E’ un sogno nel cassetto ed è da due anni che ci penso, per dare una nuova impronta alla zona, dove sono nato e dove sono cresciuto. Vorrei fare qualcosa di buono per la città e che possa rimanere ai giovani d’oggi”: sono le parole dell’imprenditore locale Lucio Castagno, titolare delle concessioni delle spiagge Lido, Italia e Morgana che insistono in corso Trento Trieste, nel pieno centro di Sanremo.

Castagno, insieme ad un socio, ha presentato un project financing per il restyling totale della zona a mare, compresa tra i bagni Lido e Morgana. Il progetto, redatto da tre architetti locali, prevede la costruzione di due o tre piscine, un centro sportivo con calcetto e padel, ma anche nuove cabine per le spiagge, un auditorium per la musica, ed un centinaio di parcheggi. Prevista anche la costruzione di un marciapiedi per i palazzi che insistono di fronte alle spiagge e, ovviamente, anche il rifacimento finale della strada.

“Si tratta di un’opera importante – prosegue Castagno – che sarebbe di grande valenza pubblica, per una serie di spiagge dove tutti i sanremesi sono stati e che si trovano nel pieno centro”. Un progetto che potrebbe affiancarsi a quello del porto vecchio, senza dimenticare Portosole che è a due passi. Le spiagge rimarrebbero aperte al mare e, proprio per questo, Castagno intende sfatare il mito dell’acqua inquinata: “Le analisi dal 2022 al 2025 compreso ci affidano acque che non sono mai state così pulite, come sostenuto direttamente da Arpal. Basterebbe un po’ più di accortezza da parte del comune ed un lavoro attento alle fognature per avere sempre acqua pulita di fronte alle nostre spiagge”.

Il costo dell’operazione è di circa 8 milioni ed i tempi di realizzazione di due anni: “Il tutto – termina Castagno – senza precludere le stagioni balneari e senza creare problemi di viabilità se non al termine dei lavori quando verrà riassaltata la strada”.