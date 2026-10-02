Nastro Rosa 2026, LILT Imperia-Sanremo: incontri e iniziative in provincia per la prevenzione del tumore al seno

Ottobre torna a tingersi di rosa con il Nastro Rosa 2026, la campagna dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Anche quest'anno la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale Imperia-Sanremo, rinnova il proprio impegno con un calendario di iniziative che coinvolgerà le città della costa e diversi Comuni dell'entroterra.

Per tutto il mese, numerosi Comuni illumineranno di rosa un monumento o un proprio punto caratteristico, contribuendo a diffondere il messaggio della prevenzione e dell'importanza della diagnosi precoce e dei controlli periodici.

«La prevenzione è vita» è il messaggio che accompagna le attività della LILT, impegnata nella divulgazione e nel sostegno concreto alle donne che affrontano la malattia.

Il programma del Nastro Rosa 2026 prevede diversi appuntamenti. Sabato 10 ottobre, alle 15.30, in via Escoffier a Sanremo, il gruppo La Rinascita LILT, con la partecipazione di un coro gospel, organizzerà un flash mob dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. In caso di maltempo, l'iniziativa si svolgerà all'ingresso del Palafiori.

Domenica 11 ottobre la Delegazione LILT di Bordighera organizzerà un pranzo presso Rio del Mulino, tra Dolceacqua e Rocchetta Nervina, dedicato alla solidarietà e alla convivialità e a sostegno delle attività dell'associazione.

Sabato 24 ottobre, presso The Mall Sanremo, saranno effettuate, su prenotazione, visite gratuite di prevenzione. Alle 16 è inoltre previsto un incontro aperto al pubblico con il dottor Claudio Battaglia, vicepresidente della LILT, chirurgo oncologo senologo, sul tema «Cosa dobbiamo fare per vivere sani».

Domenica 25 ottobre, ad Arma di Taggia, la LILT parteciperà alla manifestazione Camminata tra gli Ulivi, seguita da un convegno con il dottor Claudio Battaglia dal titolo «I segreti per vivere sano». Saranno inoltre predisposti punti informativi dedicati alla prevenzione.

A Ceriana, il 28 ottobre, sono previste visite di prevenzione senologica rivolte alla popolazione.

L'attività di informazione proseguirà anche attraverso il confronto con i professionisti sanitari. Venerdì 23 ottobre, dalle 8.30 alle 18.30, presso Villa Giovanna d'Arco, si terrà il convegno multidisciplinare «A volte il dolore non fa rumore». Tra gli interventi previsti, alle 14.45, è in programma una relazione del dottor Claudio Battaglia.

Nel corso del mese saranno inoltre organizzati punti informativi in luoghi di frequentazione cittadina, tra cui la zona antistante il Teatro Centrale, il centro commerciale La Riviera Shop Village - Leclerc di Taggia e le farmacie. Sono previsti anche ulteriori incontri di informazione e sensibilizzazione in diversi Comuni dell'entroterra, le cui date saranno comunicate successivamente.

Un ruolo importante nelle attività della LILT Imperia-Sanremo è svolto dal gruppo La Rinascita LILT, attivo dal 2013 e nato per offrire alle donne che hanno affrontato un tumore al seno un luogo di incontro, condivisione e sostegno. Il gruppo promuove attività di supporto psicologico, burocratico e fisioterapico, oltre a momenti di socializzazione e iniziative dedicate al benessere.

Il flash mob del 10 ottobre si inserisce in questo percorso, portando il messaggio della prevenzione direttamente tra le persone e nella cittadinanza.

Le iniziative del Nastro Rosa rappresentano una parte dell'attività svolta dalla LILT Imperia-Sanremo durante l'anno. La sensibilizzazione, la promozione della diagnosi precoce e il sostegno alle persone che affrontano la malattia proseguono attraverso l'impegno dei volontari e la collaborazione con i professionisti sanitari.

La LILT invita le donne a prendersi cura della propria salute, a non trascurare i controlli e a informarsi sui programmi di screening disponibili.

«Prevenire è vivere!» e «La prevenzione inizia da ciascuna di noi!» sono i messaggi che accompagnano le iniziative del Nastro Rosa 2026.