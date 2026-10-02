Sanremo ancora al fianco del Gaslini nel ricordo di Camilla: il 13 novembre cena benefica al Victory Morgana

Il legame tra Sanremo e l’Istituto Giannina Gaslini si rinnova nel segno della solidarietà e del ricordo. Venerdì 13 novembre, alle 19.30 al Victory Morgana di Sanremo, è in programma la cena benefica "In memoria di Camilla", organizzata da Elisa Balestra, mamma di una piccola paziente del Gaslini, scomparsa nel gennaio di quest’anno dopo tre anni di cure. La serata, patrocinata dal Comune di Sanremo e resa possibile grazie al contributo del Gruppo Porto Sole, avrà l’obiettivo di raccogliere fondi per la UOC Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ospedale pediatrico genovese, diretta da Chiara Tacchino. Ad allietare la serata ci saranno i Nuovi Solidi, Tribute Band di Lucio Battisti, che hanno sposato l'iniziativa e si esibiranno a titolo gratuito.

I fondi raccolti saranno destinati a Gaslininsieme ETS, la fondazione nata per sostenere le attività dell’Istituto Giannina Gaslini, nell’ambito del progetto "Giochiamo, Comunichiamo, Cresciamo: strumenti per l’autonomia e l’inclusione dei bambini". L’iniziativa punta a dotare il reparto di strumenti e dispositivi in grado di incidere concretamente sulla qualità delle cure e sulla quotidianità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. In particolare, la raccolta permetterà di acquistare giochi, comunicatori dinamici, strumenti e tecnologie all’avanguardia per la diagnostica, le terapie e il monitoraggio dei parametri dei bambini attraverso modalità non invasive e indolori.

La serata sarà anche un’occasione per ricordare Camilla, bambina affetta da una patologia genetica molto rara, che per tre anni è stata seguita al Gaslini insieme alla sua famiglia. La mamma Elisa ha scelto di trasformare il dolore per la sua perdita in un gesto concreto di solidarietà, sostenendo proprio il reparto che per tanto tempo ha rappresentato un punto di riferimento. "Camilla era una bambina speciale, che ha insegnato tantissimo a molte persone – racconta Elisa Balestra –, nonostante tutte le difficoltà, ha sempre affrontato la vita con il sorriso e con una forza straordinaria". Da qui la scelta di organizzare una serata che possa mantenere vivo il suo ricordo e, nello stesso tempo, aiutare altri bambini.

"Dopo averla persa ho cercato una motivazione per andare avanti e l’ho trovata anche nell’idea che la sua storia possa continuare a essere un esempio di voglia di vivere e un’occasione per fare del bene agli altri – prosegue la mamma di Camilla –, il nostro legame con il Gaslini rimane fortissimo: per noi, come per tante altre famiglie, è stato una grande famiglia, una fonte di speranza e di possibilità". Elisa ricorda in particolare il rapporto con la Medicina Fisica e Riabilitazione, che per anni ha accompagnato Camilla nel suo percorso. "Abbiamo scelto di sostenere proprio questo reparto, che ogni giorno svolge un lavoro prezioso per tanti bambini, spesso lontano dai riflettori".

Per partecipare alla cena è previsto un contributo minimo di 95 euro a persona, mentre sarà possibile riservare un tavolo da dieci persone con un contributo minimo di 2.000 euro. Nel corso della serata è prevista anche un’estrazione speciale con in palio due biglietti per assistere al Festival di Sanremo 2027 direttamente dal Teatro Ariston. Un’opportunità legata al grande evento della città dei fiori che consentirà, contemporaneamente, di sostenere il progetto dedicato ai piccoli pazienti del Gaslini. Chi non potrà partecipare alla cena potrà comunque contribuire attraverso la raccolta fondi promossa da Gaslininsieme ETS.

L’appuntamento del 13 novembre si inserisce in un rapporto sempre più stretto tra il Gaslini e Sanremo, dove è attivo uno dei poli del progetto Gaslini Diffuso. Un legame che ha avuto un momento particolarmente significativo durante la settimana del Festival di Sanremo 2026, quando l’Istituto ha partecipato per la prima volta agli eventi collaterali della manifestazione, portando in città il progetto del Nuovo Gaslini e il ranuncolo "Giannina", ibridato da Biancheri Creazioni. Le iniziative e la Charity Night organizzate durante quella settimana avevano permesso di raccogliere complessivamente oltre 50 mila euro a sostegno del nuovo ospedale pediatrico genovese.

Il percorso è poi proseguito nei mesi successivi, con un altro importante appuntamento benefico ospitato dal Casinò di Sanremo. Il 26 maggio 2026, nel giorno della nascita di Mike Bongiorno, si è svolta la prima edizione di "ALLEGRIA!", Charity Dinner promossa dalla Fondazione Mike Bongiorno a sostegno dei poli del Gaslini Diffuso di Sanremo e Imperia. Il ricavato della serata e dell’asta benefica collegata è stato interamente destinato a Gaslininsieme ETS. Ora, con la cena "In memoria di Camilla", Sanremo torna a stringersi attorno al Gaslini, in una nuova iniziativa che unisce solidarietà, cura e memoria, guardando già alle prossime iniziative verso Sanremo 2027. Per prenotarsi cliccare: https://donaora.gaslininsieme.org/inmemoriadicamilla/.