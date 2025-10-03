Sanremo, 30enne arrestato a Torino dopo gli scontri pro Palestina: patteggia 4 mesi con pena sospesa

Un trentenne residente a Sanremo, I.O., è stato arrestato a Torino nella notte di giovedì 2 ottobre dopo gli scontri avvenuti alla stazione di Porta Nuova durante una manifestazione pro Palestina. L’uomo, identificato dagli agenti delle volanti come colui che aveva lanciato una bicicletta contro le forze dell’ordine, ha patteggiato una pena di quattro mesi, sospesa. Difeso dallo studio del sindaco Alessandro Mager, è stato rappresentato dall’avvocato Condrò.

Il giudice Paolo Gallo ha convalidato l’arresto ed ha disposto la remissione in libertà. Al sanremese sono contestati i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione, alla vista degli agenti avrebbe tentato di fuggire, spintonandoli e colpendoli con calci. Due poliziotti hanno riportato ferite: uno un trauma cranico, l’altro una contusione al ginocchio sinistro, con prognosi rispettivamente di quattro e sette giorni.

L’episodio si inserisce nel quadro delle proteste esplose tra il 1° e il 2 ottobre a Torino, quando decine di attivisti pro Palestina hanno dato vita a ore di tensione. In quelle ore, secondo quanto denunciato dal sindacato di polizia Siulp, il lancio della bicicletta avrebbe avuto come obiettivo quello di ferire gli agenti e aprirsi un varco verso l’interno della stazione.