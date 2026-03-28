Addio a Enzo Alessi, storico maestro della vela a Sanremo: una vita tra mare, famiglia e insegnamento

E’ morto ieri, all’età di 94 anni, Vincenzo Alessi, più conosciuto come Enzo. Per una vita al lavoro in mare, era nato a Bordighera il 1° gennaio del 1932 da una famiglia emigrata prima dalla Calabria e quindi dalla Costa Azzurra. Quarto figlio di sei tra fratelli e sorelle, ha poi sempre vissuto a Sanremo. Si è sposato negli anni ’60 con la moglie Rosanna (scomparsa alcuni anni fa) ed aveva avuto un figlio, Paolo, anche lui venuto a mancare nel 2020.

Per tanti anni è stato il ‘maestro’ della vela allo Yacht Club Sanremo, dove ha ‘allevato’ tanti giovani ora tutti adulti, facendoli crescere con uno sport che aveva sempre amato. Enzo lascia due sorelle, Franca e Titina, oltre a tanti nipoti e due cari amici come Claudio e Gabriella. I funerali di Enzo Alessi saranno celebrati martedì prossimo alle 15.30, nella chiesa della Marina a Sanremo.