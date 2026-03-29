 / Cronaca

Cronaca | 29 marzo 2026, 10:21

Statua della Regina Margherita vandalizzata in Arziglia? Segnalati fori sospetti, indagini in corso (Foto)

Una foto sui social: si ipotizzano danni da utensili o persino colpi di arma da fuoco

L’allarme è stato lanciato da uno dei tanti canali social che sono presenti a Bordighera. Secondo un residenti, che ha anche pubblicato una immagine, la statua della Regina Margherita che è presente in Arziglia, sarebbe stata vandalizzata.

La statua, in diverse sue parti, presenta dei fori che potrebbero essere stati provocati da alcuni utensili o, come ipotizzato da altri utenti social, addirittura da colpi di arma da fuoco. Dopo la denuncia, ovviamente, ora si attende l’intervento delle forze dell’ordine per capire cosa sia realmente accaduto e se, qualche telecamera presente nella zona, abbia ripreso qualcosa.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium