Statua della Regina Margherita vandalizzata in Arziglia? Segnalati fori sospetti, indagini in corso (Foto)

L’allarme è stato lanciato da uno dei tanti canali social che sono presenti a Bordighera. Secondo un residenti, che ha anche pubblicato una immagine, la statua della Regina Margherita che è presente in Arziglia, sarebbe stata vandalizzata.

La statua, in diverse sue parti, presenta dei fori che potrebbero essere stati provocati da alcuni utensili o, come ipotizzato da altri utenti social, addirittura da colpi di arma da fuoco. Dopo la denuncia, ovviamente, ora si attende l’intervento delle forze dell’ordine per capire cosa sia realmente accaduto e se, qualche telecamera presente nella zona, abbia ripreso qualcosa.