Sicurezza stradale e minimoto elettriche: a Sanremo torna “Guido bene, guido sicuro for Kids” (Foto)

Torna a Sanremo l’iniziativa “Guido bene, guido sicuro for Kids”, il progetto dedicato all’educazione stradale dei più piccoli promosso dalla Polizia Locale in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e gli operatori di primo soccorso. Fino alle 12, piazza Colombo ospiterà una mattinata rivolta agli alunni delle classi quinte della scuola primaria Alessandro Volta. Per l’occasione verrà allestito un vero e proprio percorso stradale in miniatura dove i bambini potranno apprendere le principali regole della sicurezza stradale.

Dopo una prima fase teorica dedicata all’analisi dei segnali stradali, ai corretti comportamenti di guida e alle norme di sicurezza, i giovani partecipanti saliranno in sella a minimoto elettriche per affrontare il percorso realizzato appositamente per l’iniziativa. L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza attraverso attività pratiche e momenti formativi calibrati sulla loro età, grazie alla collaborazione tra Polizia Locale, istruttori specializzati e operatori del soccorso.

Per la prima volta prenderanno parte all’iniziativa anche gli studenti dell’istituto Ruffini Aicardi di Sanremo – Valle Armea, che avranno il ruolo di formatori per i più piccoli. I ragazzi illustreranno alcune semplici ma fondamentali regole di sicurezza e primo soccorso utilizzando materiale da loro stessi realizzato dal titolo “Giovani eroi di sicurezza e primo soccorso”. L’iniziativa sarà replicata anche sabato prossimo, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, con un appuntamento aperto al pubblico e dedicato a tutti i bambini.