Il cielo si illumina per Sant'Ampelio, in tanti allo spettacolo pirotecnico a Bordighera (Foto e video)

Il cielo si illumina con i fuochi d'artificio di Sant'Ampelio andati in scena in serata a Bordighera. Tante persone sono accorse sul lungomare, sugli scogli, alla rotonda di Sant'Ampelio, nella pineta Magiargè e al Marabutto per ammirare l'atteso spettacolo pirotecnico organizzato in occasione della festa patronale.

I fuochi hanno chiuso la giornata di festeggiamenti iniziati in mattinata presso la sede della Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori dove alla presenza di autorità civili, militari e dei cittadini si è svolta la proclamazione del Parmurelu d’Oru, che quest'anno è stato assegnato a Giuseppe Eugenio Bessone per il profondo amore dimostrato verso Bordighera, testimoniato da un costante impegno nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della città. All'Oratorio di S. Bartolomeo è stata poi celebrata la messa pontificale, presieduta dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta alla presenza di autorità civili, militari e religiose, della polizia locale e dei cittadini.

Nel pomeriggio si sono svolte, invece, la processione, che è partita dall’Oratorio di S. Bartolomeo accompagnata dalla Banda Musicale di Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera, e la benedizione della città. Il corteo ha attraversato il centro storico giungendo fino alla Spianata del Capo dove, in serata, si è svolta la premiazione del concorso “Festa della Mamma” e dove si è tenuta la serata gastronomica e musicale con l’orchestra “Rita e gli evergreen”. In tantissimi hanno degustato i piatti preparati dai volontari del festino e ballato a tempo di musica. Poi tutti a vedere i fuochi d'artificio a chiusura di una giornata ricca di appuntamenti che si sono svolti in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, dei carabinieri, dei vigili del fuoco, ella protezione civile, dell'antincendio, degli steward e della Croce Rossa Bordighera.

I festeggiamenti, però, proseguiranno anche giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 maggio, sempre in Spianata del Capo a partire dalle 19, con tre serate gastronomiche e musicali a cura della Pro Loco Borghettina, con il disco party di Dj Michele Trifirò e Gabry Zeta-Jones e un menu all’insegna di qualità e tradizione.