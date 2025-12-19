Capodanno a Bordighera: musica, spettacolo e anni ’90 in piazza Garibaldi con 'Fare Musica' e la 'Berben Band'

Bordighera si prepara a salutare il 2025 con una serata di Capodanno ricca di musica ed energia. Il Comune di Bordighera, in collaborazione con l’associazione Fare Musica, ha organizzato un programma articolato che accompagnerà cittadini e visitatori dal pomeriggio fino a notte inoltrata. Le celebrazioni inizieranno nel pomeriggio del 31 dicembre con la rassegna Melodie nelle Vie: protagonisti il duo acustico So What, composto da Roby Blasi e Anna Mandalà. Un’esibizione itinerante, elegante e coinvolgente, dedicata alle sonorità Soul e Pop, che animerà le vie cittadine creando un’atmosfera raffinata e festosa.

La grande festa si sposterà poi sul palco di Piazza Garibaldi, dove alle ore 21.30 prenderà il via la serata con l’opening act della Berben Band. Con i grandi successi evergreen della musica italiana, la band – molto conosciuta in provincia per simpatia e qualità musicale – accompagnerà il pubblico in un crescendo di emozioni, preparando il terreno all’evento clou della notte. A seguire, l’esplosione di energia della 90 Love Generation, uno degli spettacoli più richiesti in Italia. Un vero viaggio negli anni ’90, guidato da un frontman carismatico affiancato da DJ e ballerine, per due ore di dance non stop sulle note di artisti iconici come Eiffel 65, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte e molti altri. Effetti speciali, mascotte simbolo di quegli anni e una forte interazione con il pubblico renderanno lo spettacolo coinvolgente e travolgente.

Una scelta di grande impatto per rendere speciale l’ultima notte del 2025, celebrando la magia degli anni in cui la dance italiana faceva ballare il mondo intero. L’appuntamento è quindi fissato: nel pomeriggio con Melodie nelle Vie e il duo So What, e la sera in Piazza Garibaldi con la Berben Band e la carica esplosiva della Love Generation 90. Bordighera è pronta a ballare verso il nuovo anno.