“Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri”, Valentina Silvia Zunino chiude il ciclo di conferenze giubilari (Foto e video)

"Nel segno del Giubileo: le statue del Cristo Redentore. Iconografie e devozioni del secolo breve" è stato il tema al centro della conferenza andata in scena ieri pomeriggio al Mar di Ventimiglia. Per l'occasione è intervenuta la direttrice dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Ventimiglia–Sanremo Valentina Silvia Zunino.

L’appuntamento, introdotto dalla dottoressa Daniela Gandolfi, conservatrice del museo civico archeologico “Girolamo Rossi", ha chiuso il XXVI ciclo di conferenze giubilari “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri” incentrato sulla divulgazione delle ultime scoperte della ricerca archeologica, storica, d'archivio, di critica dell'arte e di approfondimento sul territorio del Ponente ligure e di Ventimiglia in particolare, organizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri quest'anno dedicato all'Anno Giubilare. "L’evento è stata anche occasione per ringraziare quanti hanno dato sostegno al museo e all'istituto" - dice la dottoressa Daniela Gandolfi, conservatrice del museo civico archeologico “Girolamo Rossi".

E' seguito poi il tradizionale scambio degli auguri natalizi al Mar. Cittadini, amici del museo civico archeologico “Girolamo Rossi” e soci dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri si sono sono così potuti scambiare gli auguri in vista delle prossime festività.