Sant'Ampelio, processione e premiazione del concorso “Festa della Mamma”: Bordighera celebra il santo patrono (Foto e video)

Tradizione rispettata. Bordighera celebra la festa patronale di Sant'Ampelio con l'attesa processione lungo le vie della città alta.

I festeggiamenti sono iniziati in mattinata presso la sede della Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori dove alla presenza di autorità civili, militari e dei cittadini si è svolta la proclamazione del Parmurelu d’Oru, che quest'anno è stato assegnato a Giuseppe Eugenio Bessone per il profondo amore dimostrato verso Bordighera, testimoniato da un costante impegno nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della città. All'Oratorio di S. Bartolomeo è stata poi celebrata la messa pontificale, presieduta dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta alla presenza di autorità civili, militari e religiose, della polizia locale e dei cittadini.

Nel pomeriggio si sono svolte, invece, la processione, che è partita dall’Oratorio di S. Bartolomeo, e la benedizione della città alla presenza di autorità civili, militari, religiose, di diverse confraternite e dei cittadini. Il corteo ha attraversato il centro storico giungendo fino alla Spianata del Capo dove, in serata, si è svolta la premiazione del concorso “Festa della Mamma” alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito, degli assessori Martina Sferrazza e Marco Laganà e del consigliere regionale Walter Sorriento.

"È stato un momento toccante e genuino, che ha saputo unire affetto familiare e senso di comunità" - commenta l'assessore Martina Sferrazza - "Ringraziamo tutti i bambini per l’impegno e la creatività dimostrata nei loro lavoretti, tutte le mamme per il ruolo fondamentale che svolgono ogni giorno e le maestre che con passione e dedizione accompagnano i più piccoli in questi percorsi educativi e affettivi. Eventi come questi rendono Bordighera una città viva, accogliente e ricca di emozioni"

"Questa iniziativa dimostra quanto sia importante investire nei valori della famiglia e della condivisione" - afferma il consigliere regionale Walter Sorriento - "Vedere i sorrisi dei bambini e l’emozione negli occhi delle mamme è la ricompensa più grande. Continueremo a promuovere eventi che valorizzino le relazioni umane e rafforzino il legame tra la nostra città e i suoi cittadini".

Ha preso poi il via la serata gastronomica e musicale con l’orchestra “Rita e gli evergreen” in attesa dello spettacolo pirotecnico a Capo di Sant'Ampelio, che inizierà alle 22.