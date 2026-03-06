Bordighera, esame di guida per patente AM per ciclomotori: scattano i divieti di sosta e transito

Scattano il divieto di sosta e il divieto di transito, il 20 marzo dalle 13 alle 16, su tutto il piazzale Falcone e Borsellino e scorte a Bordighera per consentire lo svolgimento della prova di esame di guida per il conseguimento della patente AM per ciclomotori.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale ravvisata la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I richiedenti dovranno provvedere alla posa e al mantenimento della segnaletica stradale. I provvedimenti saranno validi per tutti ad esclusione dei richiedenti, e, compatibilmente durante lo svolgimento della prova, degli aventi diritto come utilizzatori delle autorimesse poste sotto il sedime del piazzale e il cui accesso si trova sul lato ponente del piazzale stesso.