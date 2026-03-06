"Orientamenti", al Teatro Cavour di Imperia 1200 studenti incontrano il fisico e divulgatore Vincenzo Schettini

Si è tenuto oggi, al teatro Cavour di Imperia, un nuovo e partecipato appuntamento di Orientamenti, che ha coinvolto oltre 1200 studenti della provincia in una giornata dedicata alla scienza. Ospite dell’evento Vincenzo Schettini, fisico, insegnante e divulgatore scientifico, che con un intervento dinamico e coinvolgente ha saputo conquistare l’attenzione dei ragazzi, trasformando il teatro in un vero e proprio laboratorio di idee ed emozioni.

Ad accoglierlo sul palco del teatro Cavour l’assessore regionale Marco Scajola, che ha introdotto l’iniziativa sottolineando l’importanza di momenti di confronto diretto tra studenti e figure di riferimento del mondo della formazione e della divulgazione scientifica. Presenti inoltre gli assessori comunali Laura Gandolfo e Marcella Roggero.

Attraverso il racconto della propria esperienza personale e professionale, Schettini ha accompagnato i giovani in un percorso capace di unire conoscenza scientifica, passione per l’insegnamento e fiducia nelle proprie potenzialità.

“Quella di oggi è stata un’esperienza straordinaria, capace di parlare ai giovani con un linguaggio autentico e coinvolgente – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola –. Vincenzo Schettini ha saputo trasmettere passione, metodo e fiducia, dimostrando quanto la formazione possa essere stimolante e concreta. Con Orientamenti vogliamo accompagnare le nuove generazioni nella costruzione del proprio futuro, offrendo occasioni reali di confronto e crescita. Come Regione Liguria continuiamo a investire con convinzione sui giovani, perché sono loro il vero motore dello sviluppo del nostro territorio. In questo mese dedicato alle STEM sono stati coinvolti oltre 4400 studenti, segno di un interesse crescente dei ragazzi verso le discipline scientifiche e le opportunità che queste possono offrire per il loro futuro”.

"Un incontro molto partecipato, che segue la prima tappa genovese con il professor Schettini e i due appuntamenti di Savona e La Spezia con l’astronauta Franco Malerba – prosegue il vicepresidente regionale con delega alla Formazione Simona Ferro –. Si conclude così un mese particolarmente significativo per la promozione delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche: un percorso che, grazie alla testimonianza di grandi dreamers, oltre 70 incontri e 6 laboratori organizzati su tutto il territorio, ha saputo coinvolgere le nuove generazioni, incoraggiandole a inseguire i propri sogni e ad acquisire una maggiore consapevolezza delle innumerevoli opportunità che le materie STEM offrono nel nuovo mercato del lavoro".

"Siamo davvero orgogliosi di aver potuto ospitare nel nostro bellissimo teatro il professore Schettini - aggiunge l'assessore della Città di Imperia Laura Gandolfo -. I ragazzi hanno dimostrato attenzione ed entusiasmo, credo che questa sia la miglior risposta possibile".

L’evento rientra nel programma regionale Orientamenti, promosso da Regione Liguria attraverso il Fondo Sociale Europeo, con l’obiettivo di offrire ai giovani strumenti concreti per compiere scelte consapevoli sul proprio percorso di studi e professionale, favorendo una crescita personale fondata su competenze, motivazione e visione del futuro.

Con questo incontro si conclude il mese delle STEM di Orientamenti: quattro appuntamenti con due “dreamers” d’eccezione – Vincenzo Schettini a Imperia e Genova e l’astronauta Franco Malerba a Savona e La Spezia – che hanno complessivamente coinvolto oltre 2400 studenti.