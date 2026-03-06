Ospedaletti, lavori sulla pista ciclopedonale e nuova sede per Biblioteca e Polizia Municipale

Sono attualmente due i lavori in corso a Ospedaletti, avviati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Cimiotti. Gli interventi riguardano da un lato la pista ciclopedonale e dall’altro i nuovi spazi destinati alla Biblioteca Civica e alla Polizia Municipale.

Pista ciclopedonale

Dopo l’allestimento del cantiere, da lunedì scorso sono iniziati i lavori lungo un tratto della pista ciclopedonale compreso tra la vecchia stazione e piazza IV Novembre. L’intervento segue quello già concluso nella zona all’altezza del centro culturale polivalente “La Piccola”.

L’obiettivo è il ripristino della piena funzionalità della pista, con particolare attenzione alla corretta regimentazione delle acque meteorologiche. Durante i lavori i disagi per ciclisti e pedoni sono stati contenuti grazie alla predisposizione di un by-pass che consente di percorrere un breve tratto stradale prima di rientrare sul tracciato della pista.

La conclusione dei lavori è prevista per il 31 maggio. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a 300 mila euro.

Biblioteca Civica e Polizia Municipale

Sono iniziati circa due settimane fa anche i lavori nei nuovi locali che ospiteranno sia la sede della Biblioteca Civica sia quella della Polizia Municipale.

Attualmente entrambi i servizi sono ospitati nel Palazzo Piccadilly e continueranno a operare in quella sede fino al completamento dei nuovi spazi. La futura sede si trova all’inizio di via Matteotti, a pochi passi dal Bar Alexandra.

Secondo il cronoprogramma, i locali dovrebbero essere pronti entro la fine del prossimo mese di giugno. Il quadro economico complessivo dell’intervento è pari a 187 mila euro.