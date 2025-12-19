A Santo Stefano al Mare arriva “La Bottega del Tempo”: un viaggio nella tecnologia e nella memoria del Novecento

Prosegue a Santo Stefano al Mare la rassegna Autunno Culturale con la mostra “La Bottega del Tempo”, un affascinante percorso espositivo che accompagna il visitatore in un viaggio nella storia attraverso strumenti evocativi d’epoca, testimoni dell’ingegno umano e precursori dell’età moderna. Nell’ambito della rassegna, il Comune di Santo Stefano al Mare presenta un’esposizione che intreccia memoria, tecnologia e cultura, offrendo uno sguardo suggestivo sull’evoluzione dei mezzi che hanno trasformato il modo di comunicare, ascoltare e vivere il quotidiano.



La mostra, a cura di Roberto Frascarelli, sarà inaugurata domenica 21 dicembre 2025 alle ore 16.00 presso la suggestiva Torre Ennagonale, luogo simbolo del borgo e spazio ideale per accogliere un’esposizione di forte valore storico e culturale. Roberto Frascarelli, riparatore di televisori con oltre cinquant’anni di esperienza, ha raccolto nel corso degli anni centinaia di cimeli, oggi parte integrante di questo percorso espositivo. Attraverso una selezione di oggetti storici che spaziano da Marconi agli anni Novanta, tra cui strumenti musicali, apparecchi di comunicazione e immagini d’epoca, La Bottega del Tempo racconta l’evoluzione tecnologica del Novecento, restituendo al pubblico atmosfere, suoni e suggestioni di un passato non troppo lontano, ma fondamentale per comprendere il presente.



«L’Autunno Culturale rappresenta un’occasione importante per valorizzare luoghi simbolo del nostro borgo attraverso iniziative capaci di parlare a tutte le generazioni – dichiara Maria Teresa Garibaldi, Assessore alle Manifestazioni – La Bottega del Tempo è una mostra che unisce memoria e curiosità, invitando il pubblico a riscoprire oggetti che hanno segnato la nostra quotidianità e che raccontano una storia collettiva fatta di ingegno e passione».



Domenica 21 dicembre alle ore 17.00 è, inoltre, prevista la presentazione del libro “La ragazza del bergamotto”, romanzo di Annamaria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi: una storia di radici, coraggio e rinascita, in cui il profumo del bergamotto diventa simbolo di memoria e speranza. La mostra sarà visitabile dal 21 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con orario di apertura dalle 15.00 alle 19.00. L’iniziativa si inserisce nel programma culturale promosso dal Comune di Santo Stefano al Mare, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio e offrire a cittadini e visitatori un’occasione di scoperta e riflessione durante il periodo delle festività.

