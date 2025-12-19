"Chi ha incastrato Santa Claus?", a Riva Ligure torna la festa per i bambini

Dopo il successo della prima edizione, torna domani, sabato 20 dicembre 2025, a Riva Ligure l'evento "Chi ha incastrato Santa Claus?". Una festa pensata e dedicata principalmente ai più piccoli, che animerà piazza Matteotti dalle 14,30 alle 18.

L'iniziativa, organizzata dall'associazione locale "A me Riva", presieduta da Valter Muratore, promette un pomeriggio di divertimento con un programma ricco di attrazioni: giochi, musica, balli di gruppo e animazione. Non mancheranno le classiche delizie natalizie, con panettone e cioccolata calda offerti a tutti i partecipanti.

Babbo Natale "multitasking" e l'Elfo prestigiatore

L'ospite più atteso sarà, ovviamente, Babbo Natale, che quest'anno avrà il volto del vulcanico attore Gioacchino Logico. Reduci da una serie di successi personali, Logico si calerà nei panni di Santa Claus, salvo poi doversi precipitare a Bordighera subito dopo l'evento, dove è atteso per uno spettacolo teatrale.

Altra attrazione di rilievo, pronta a catturare l'attenzione dei bambini con stupore e magie, sarà la presenza di un misterioso Elfo prestigiatore.

L'evento vede la collaborazione attiva anche di un'altra associazione rivese, "Riva Beat", con il suo leader Riccardo Tirone, che in qualità di ottimo dj curerà l'intrattenimento musicale per tutta la durata della festa.

L'unica incognita, come spesso accade per gli eventi all'aperto, è legata al meteo. Il presidente di "A me Riva", Valter Muratore, si è detto fiducioso: «Confidiamo nella clemenza del tempo. Non dovrebbe piovere».

Tutto è pronto, dunque, per un pomeriggio che si preannuncia magico e capace di scaldare l'atmosfera natalizia della cittadina.