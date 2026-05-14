Talent Match Sanremo 2026, il Palafiori unisce imprese e lavoratori: CNA rilancia il turismo del Ponente (Foto e Video)

A pochi giorni dall’avvio della stagione estiva, il comparto turistico del Ponente ligure prova a dare una risposta concreta a una delle emergenze più sentite dalle imprese: la ricerca di personale qualificato. È nato con questo obiettivo “Talent Match Sanremo 2026”, il grande Speed Date del lavoro ospitato al Palafiori di Sanremo e promosso da CNA Imperia insieme a Manpower e Studio Aschei, con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Sanremo.

Un’iniziativa pensata per favorire l’incontro diretto tra aziende e candidati attraverso colloqui rapidi e mirati, con particolare attenzione ai settori dell’Ho.Re.Ca., dell’accoglienza e dei servizi turistici. Hotel, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, campeggi e attività legate al turismo hanno potuto confrontarsi in modo immediato con lavoratori stagionali, giovani alla prima esperienza, studenti degli istituti alberghieri e persone in cerca di occupazione. Una vera piattaforma di incontro tra domanda e offerta, nata per sostenere sia le assunzioni stagionali ormai imminenti sia inserimenti strutturati durante tutto l’anno.

Il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, aveva definito l’evento come un esempio concreto del ruolo dell’associazione sul territorio: “Stare vicino agli imprenditori, ascoltare le loro difficoltà e costruire strumenti concreti per aiutarli. Oggi trovare personale nel settore turistico-ricettivo è una delle principali emergenze segnalate dalle aziende. CNA non si limita a denunciarlo, ma crea occasioni vere di incontro tra domanda e offerta.” Secondo Vazzano, il comparto Ho.Re.Ca. rappresenta uno dei pilastri dell’economia locale: “Parliamo di migliaia di imprese che rappresentano il cuore pulsante dell’economia turistica della Riviera. Un comparto che necessita di attenzione continua, competenze professionali, formazione e politiche capaci di sostenere le imprese anche nelle assunzioni e nelle stabilizzazioni.”

Al Palafiori, per tutta la mattinata, decine di aziende hanno incontrato candidati selezionati attraverso il format dello “speed date del lavoro”, una formula dinamica studiata per ottimizzare i tempi e favorire un primo contatto immediato tra imprese e lavoratori. A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato anche il presidente di CNA Imperia, Graziano Poretti, che ha parlato di un settore turistico strategico per il territorio: “Certamente un incontro tra domanda e offerta di lavoro in un comparto turistico che nel nostro territorio è assolutamente rilevante, assolutamente importante.” Poretti ha evidenziato la forte partecipazione registrata fin dalle prime ore dell’evento: “Confidiamo che al termine della giornata si siano concluse cose importanti, perché alla fine la cosa importante è che sia le aziende che le persone che cercano trovino una soluzione.” Tra le professionalità più richieste emergono camerieri, personale di sala, aiuto cuochi, addetti alla cucina, receptionist e figure legate ai servizi turistici e balneari. “Le richieste sono le più disparate – ha spiegato Poretti – dai camerieri agli aiutocuochi, al personale di cucina. Ce n’è veramente un po’ di tutti i tipi.” Il presidente di CNA Imperia ha inoltre affrontato il tema della difficoltà nel reperire personale, problema che negli ultimi anni ha colpito duramente il settore: “Più che altro dopo il Covid c’è una situazione di questo tipo. È una situazione che va sanata e risolta nell’interesse e nel rispetto di tutte le parti, perché il punto principale è questo: rispetto di chi lavora e delle aziende che danno lavoro.” Per CNA, quella del Palafiori rappresenta soltanto la “puntata zero” di un progetto destinato a crescere. “Vedremo alla fine della giornata i risultati, se ci saranno contratti chiusi. Con tutta probabilità non sarà la prima e l’ultima.”

Determinante anche il ruolo di Manpower, partner operativo dell’iniziativa. Durante l’evento è stato spiegato come il format sia stato studiato per rendere il più possibile efficace l’incontro tra le parti. “Abbiamo pensato un format dinamico, immediato, di incontro tra domanda e offerta che ha l’obiettivo, soprattutto in un settore di nicchia come quello dell’Ho.Re.Ca., di agevolare questo incontro”, è stato sottolineato dagli organizzatori. Il sistema degli incontri rapidi ha consentito a ogni candidato di confrontarsi con numerose aziende in pochi minuti, verificando immediatamente eventuali compatibilità professionali. “Cercheremo di ottimizzare i tempi: ci sono tantissime aziende e parecchi candidati, esigenze diverse, quindi questo format permette di verificare in una prima battuta se ci sono le credenziali per poter continuare un dialogo e costruire un rapporto di lavoro.” L’obiettivo dichiarato è quello di replicare il progetto anche in futuro e in altri comparti produttivi. “È un primo pilot, intendiamo replicarlo migliorando e includendo ulteriori attori. Oggi è presente anche il Centro per l’Impiego, stakeholder molto importante, e ci sono tutti gli ingredienti perché questo format possa funzionare e essere replicato.”

Presente all’evento anche l’amministrazione comunale di Sanremo, che ha voluto sostenere concretamente l’iniziativa. L’assessore Silvana Ormea, intervenuto al Palafiori ha ringraziato CNA per aver creato un’occasione di confronto diretto tra imprese e lavoratori: “C’è proprio bisogno di mettere in correlazione le aziende con i futuri lavoratori. Vedo tanti giovani e questo mi fa molto piacere.” Particolare attenzione è stata posta anche sul valore dell’esperienza lavorativa per i più giovani: “Incentivare i ragazzi che studiano ma che vogliono fare le stagioni estive è importante. Il lavoro nobilita sempre e avere un mestiere in mano può aiutare nella vita.” Tra le emergenze evidenziate durante la giornata anche la ricerca di personale per gli stabilimenti balneari. “C’è un gran bisogno di bagnini e speriamo di trovarli perché la stagione sta aprendo”, è stato spiegato durante gli interventi.

Fondamentale, infine, anche il contributo di Studio Aschei, realtà specializzata nella formazione professionale. Luca Aschei ha ribadito l’importanza del collegamento tra formazione e occupazione: “È importantissimo che i ragazzi, anche meno giovani, possano incontrare le aziende e questo match tra azienda e persone che vogliono trovare lavoro qui è veramente molto importante.”

La scelta del Palafiori come sede dell’evento assume anche un forte valore simbolico: uno dei luoghi più rappresentativi di Sanremo trasformato per una giornata nel punto di incontro tra il futuro del turismo ligure e il mondo del lavoro. Un segnale concreto di collaborazione tra pubblico e privato per sostenere uno dei settori chiave dell’economia del territorio.