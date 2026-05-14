Bordighera, tradizione rispettata: comunità riunita per la processione di Sant'Ampelio (Foto e video)

Tradizione rispettata a Bordighera. La comunità si è riunita, nel pomeriggio odierno, per partecipare alla processione di Sant'Ampelio lungo le vie della città alta.

I festeggiamenti dedicati al santo patrono sono iniziati in mattinata presso la sede della Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori dove alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari e dei cittadini si è svolta la proclamazione del Parmurelu d’Oru, che quest'anno è stato assegnato a Luciano Cassini "per il suo straordinario ingegno, la lungimirante visione e l'eccellenza professionale dimostrati nel campo dell'elettromeccanica, dell'elettronica applicata e dell’industria sportiva".

Dopo la celebrazione della messa pontificale nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena presieduta dal vescovo, nel pomeriggio si sono svolte la processione e la benedizione della città alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari, religiose, di diverse confraternite, di associazioni e dei cittadini. Il corteo, partito dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena è giunto fino alla Spianata del Capo dove si è tenuta la benedizione e poi è tornato in chiesa per la conclusione della cerimonia, accompagnato dalla Banda Musicale di Borghetto San Nicolo' - Città di Bordighera APS. A causa del maltempo lo spettacolo pirotecnico previsto questa sera è stato rimandato a sabato 16 maggio alle 22.