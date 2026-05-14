Sanremo premiata con cinque Bandiere Blu 2026: riconfermata l’eccellenza ambientale delle spiagge e dell’approdo turistico di Portosole

Si è svolta oggi a Roma la conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2026, la certificazione ambientale internazionale che riconosce il lavoro dei Comuni che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’ecosistema.

La città di Sanremo è stata premiata con cinque Bandiere Blu per le spiagge: Tre Ponti, Baia Capo Pino, Tiro a Volo, Bussana e Imperatrice. Confermato il vessillo anche per l’approdo turistico di Portosole.

“Un risultato che abbiamo accolto con grande soddisfazione – dichiara l’assessore all’ambiente Ester Moscato – Siamo infatti contenti di aver recuperato due spiagge ed essere quindi tornati ad averne cinque che si possano fregiare della Bandiera Blu. Un risultato importante anche ai fini turistici, ottenuto grazie all’impegno e al lavoro sulla qualità ambientale”.

Per il Comune di Sanremo era presente a Roma il consigliere comunale Desiree Negri.