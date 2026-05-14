Quarta Bandiera Blu consecutiva per Cala del Forte, premiata la gestione sostenibile della marina turistica

Cala del Forte conquista la sua quarta Bandiera Blu consecutiva, confermando un percorso costruito nel tempo e fondato su una gestione attenta della marina, sulla qualità dei servizi e su una visione della sostenibilità integrata nelle attività quotidiane.

Inserita nel network di Monaco Ports, la marina di Ventimiglia ha consolidato progressivamente un modello capace di unire efficienza infrastrutturale, attenzione ambientale e qualità dell’accoglienza, in linea con gli standard e la visione del gruppo.

Il riconoscimento della Bandiera Blu, assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education, premia gli approdi turistici che rispettano criteri rigorosi legati alla qualità ambientale, alla sicurezza, ai servizi, alla gestione delle risorse e al rapporto con il territorio. Un sistema di valutazione che richiede continuità gestionale, capacità organizzativa e standard operativi elevati.

“Ottenere una Bandiera Blu significa rispettare criteri precisi – sottolinea Marco Cornacchia, amministratore delegato di Cala del Forte –. Confermarla per il quarto anno consecutivo significa riuscire a farli diventare parte del proprio modo di operare, senza mai fermarsi. Dalla gestione ambientale ai servizi, dalla qualità degli spazi all’attenzione per il territorio, Cala del Forte continua a sviluppare un’idea di marina in cui efficienza e sostenibilità procedono nella stessa direzione.”

La conferma della Bandiera Blu riflette dunque un percorso orientato a consolidare un modello di marina sempre più attento alla qualità dell’esperienza offerta, all’efficienza dei servizi e all’equilibrio tra infrastruttura, ambiente e territorio.