Vallecrosia al Mare: parcheggio Molinari, assemblea pubblica il 20 luglio. Il Comune illustrerà gestione, tariffe e prospettive future

L'Amministrazione comunale di Vallecrosia al Mare ha organizzato una assemblea pubblica dedicata al nuovo Parcheggio Molinari, in programma lunedì prossimo alle 18.30 nella Sala Polivalente. L'incontro sarà l'occasione per illustrare ai cittadini le modalità di gestione della nuova area di sosta e le relative tariffe, già oggetto di precedenti comunicazioni da parte del Comune. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire un momento di informazione e confronto, consentendo ai residenti e a tutti gli interessati di approfondire il funzionamento del nuovo parcheggio e di chiarire eventuali dubbi legati al suo utilizzo.

Nel corso della serata verranno inoltre spiegate le modalità di utilizzo delle aree di sosta interessate dalla convenzione stipulata dalla precedente Amministrazione con i soggetti gestori, nell'ambito del progetto di leasing in costruendo che ha portato alla realizzazione di circa 300 posti auto nei terreni Molinari. L'Amministrazione intende ripercorrere l'iter che ha portato alla nascita dell'opera, illustrando le decisioni assunte nel corso degli anni e il quadro entro il quale oggi si inserisce la gestione del parcheggio.

"Non sarà un'assemblea per puntare il dito contro qualcuno o per alimentare polemiche – dichiara il sindaco –, la nostra Amministrazione intende fare chiarezza sulle diverse posizioni, su quanto è stato fatto da chi amministrava prima di noi fino a oggi e su ciò che intendiamo fare noi per agevolare cittadini residenti e non, commercianti e turisti. Riteniamo doveroso informare in modo trasparente la cittadinanza affinché tutti possano conoscere la realtà dei fatti e comprendere le scelte fatte e quelle che intendiamo modificare, che riguardano un tema importante per la vita del nostro paese".

L'Amministrazione comunale auspica una partecipazione ampia e costruttiva, sottolineando come il dialogo e una corretta informazione rappresentino strumenti fondamentali per affrontare insieme le questioni che interessano la comunità. L'invito è quindi rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a prendere parte a un momento di confronto su un'infrastruttura destinata ad avere un ruolo significativo nella viabilità, nella sosta e nell'accoglienza di residenti, commercianti e visitatori.