Monopattini, a Sanremo le prime simulazioni ribaltano le stime: assicurazione tra 200 e 500 euro

Dal 16 luglio scatterà l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, ultimo tassello della riforma del Codice della strada. Ma mentre si avvicina la data di entrata in vigore della norma, resta un interrogativo che interessa migliaia di proprietari: quanto costerà realmente assicurare il proprio mezzo?

Nei giorni scorsi Assoutenti aveva stimato un costo medio compreso tra 35 e 55 euro all'anno per una polizza base, cifra destinata a salire fino a circa 150 euro scegliendo garanzie accessorie. Una stima che, però, non sembra trovare conferma nelle prime indicazioni raccolte tra gli operatori del settore assicurativo del territorio sanremese. Le agenzie contattate nelle ultime ore spiegano infatti che le prime simulazioni disponibili parlano di importi decisamente più elevati, con un costo che può oscillare tra circa 200 e 500 euro annui. La differenza nasce dal fatto che il monopattino, dal punto di vista assicurativo, viene assimilato a un ciclomotore elettrico.

Di conseguenza il premio varia in base alla classe di merito dell'assicurato. Chi possiede già una polizza auto e può beneficiare della cosiddetta "Legge Bersani", entrando direttamente in prima classe, potrebbe sostenere una spesa intorno ai 200 euro all'anno. Chi invece non dispone di altre polizze assicurative partirebbe dalla classe di ingresso, la quattordicesima, con un premio che potrebbe avvicinarsi ai 500 euro. Si tratta, almeno per il momento, di prime simulazioni. Molte compagnie stanno infatti completando proprio in questi giorni i prodotti dedicati ai monopattini elettrici e non è escluso che il mercato si assesti dopo l'entrata in vigore dell'obbligo.

Proprio questo elemento potrebbe spiegare anche il divario con le cifre diffuse da Assoutenti. Secondo gli operatori del settore, infatti, le stime dell'associazione potrebbero riferirsi a importi mensili e non annuali oppure a prodotti assicurativi differenti da quelli che saranno effettivamente commercializzati. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali su questa interpretazione e sarà necessario attendere la piena operatività delle compagnie. Dal 16 luglio, comunque, l'assicurazione diventerà obbligatoria. La copertura dovrà essere riferita al singolo monopattino e collegata al contrassegno identificativo già introdotto nelle scorse settimane. Non sarà quindi sufficiente una generica polizza di responsabilità civile familiare.

Per chi circolerà senza assicurazione sono previste sanzioni comprese tra 100 e 400 euro, oltre al sequestro del mezzo. A Sanremo l'attenzione sul fenomeno è già alta. La Polizia locale ha accertato circa sessanta violazioni dall'entrata in vigore delle nuove norme sui monopattini: le infrazioni hanno riguardato principalmente il mancato utilizzo del casco, l'assenza del contrassegno identificativo e il trasporto di passeggeri. In quattro casi sono stati sequestrati monopattini con caratteristiche tecniche superiori ai limiti consentiti dal Codice della strada, mezzi che, proprio per le loro prestazioni, sono stati assimilati a ciclomotori.

Con l'obbligo assicurativo ormai alle porte, anche i controlli si arricchiranno di un nuovo elemento. Resta ora da capire quale sarà il costo reale che i proprietari dovranno sostenere: le prossime ore, con l'arrivo sul mercato delle polizze dedicate, chiariranno se le prime simulazioni raccolte tra gli assicuratori del territorio saranno confermate oppure se i premi si avvicineranno alle stime diffuse a livello nazionale.