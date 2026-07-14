Pigna, cittadinanza onoraria ad Anna Canepa: il sindaco replica alla minoranza, "Ci stavamo già lavorando"

La proposta della minoranza di conferire la cittadinanza onoraria alla magistrata Anna Canepa trova una pronta risposta da parte del sindaco di Pigna Roberto Trutalli, che rivendica come l'Amministrazione comunale avesse già avviato una riflessione sul riconoscimento ben prima del deposito dell'Ordine del Giorno presentato dai consiglieri Patrizia Stefani e Maurizio Oddo. Un intervento che arriva dopo la richiesta dell'opposizione di avviare formalmente l'iter per attribuire il massimo riconoscimento civico alla magistrata, da anni impegnata nella lotta alla criminalità organizzata e legata al paese dell'entroterra dalle origini della propria famiglia.

"Il giudice Anna Canepa era già venuta per il Giorno della Legalità. Voglio sottolineare che noi avevamo pensato alla cittadinanza onoraria ma dobbiamo anche considerare le condizioni fisiche della signora Canepa. Ne ho parlato con la Segretaria e vediamo di riuscire a farlo secondo le sue disponibilità", afferma il primo cittadino. Parole con cui Trutalli lascia intendere che l'intenzione dell'Amministrazione non sia affatto in contrasto con quella espressa dalla minoranza, ma che il conferimento debba essere organizzato tenendo conto anche degli aspetti pratici e personali legati alla presenza della magistrata.

Il sindaco coglie poi l'occasione per replicare anche sul piano politico, ricordando quanto avvenuto in occasione dell'iniziativa dedicata alla legalità organizzata dal Comune. "Tra l'altro quando abbiamo organizzato la Giornata della Legalità abbiamo invitato tutti, nessuno escluso, ma della minoranza non è venuto nessuno. Non voglio far polemiche ci mancherebbe ma mi sembra che questi interventi lasciano il tempo che trovano", sottolinea Trutalli, evidenziando come, a suo giudizio, l'Ordine del Giorno rischi di assumere più il valore di un'iniziativa politica che di una proposta condivisa su un tema rispetto al quale l'Amministrazione si era già mossa.

L'Ordine del Giorno presentato dai consiglieri Patrizia Stefani e Maurizio Oddo chiede infatti di avviare il procedimento previsto dal regolamento comunale per conferire la cittadinanza onoraria ad Anna Canepa, magistrata entrata in servizio nel 1987 e protagonista di una lunga carriera tra la Procura di Caltagirone, la Direzione Distrettuale Antimafia di Genova e la Direzione Nazionale Antimafia. Nelle intenzioni dell'opposizione, il riconoscimento rappresenterebbe un omaggio al suo impegno nella difesa della legalità e un messaggio rivolto alle nuove generazioni, valorizzando al tempo stesso il forte legame della magistrata con Pigna.