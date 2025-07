Dieci Grammy sul palco dell’Alfano: i Take 6 in concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (Foto)

Sanremo si prepara a un appuntamento memorabile: martedì 15 luglio, alle ore 21:30, l’Auditorium Franco Alfano ospiterà un evento di caratura internazionale che vedrà protagonisti i Take 6, la formazione vocale vincitrice di ben 10 Grammy Awards, in concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta per l’occasione dal Maestro Angelo Valori.

Definiti da Quincy Jones “i migliori cantanti vocali del pianeta”, i Take 6 sono considerati una vera e propria leggenda della musica a cappella. Il gruppo – composto da Claude McKnight, Mark Kibble, Joel Kibble, Dave Thomas, Alvin Chea e Khristian Dentley – ha collaborato con alcune tra le più grandi stelle della scena internazionale: da Ray Charles a Whitney Houston, da Stevie Wonder a Jacob Collier, passando per Al Jarreau, Queen Latifah, Quincy Jones, The Manhattan Transfer e molti altri.

Il concerto rientra nella rassegna “Sanremo Summer Symphony” e promette di regalare al pubblico una serata in cui il virtuosismo vocale del sestetto americano si fonderà con le raffinate armonie sinfoniche dell’Orchestra. Una fusione di eccellenze, come l’ha definita il direttore artistico Giancarlo De Lorenzo, che commenta: “L’unione di Take 6 con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo promette una serata spettacolare, in cui l’impatto del virtuosismo vocale si sposerà con le sonorità orchestrali. Un’esperienza musicale unica”.

Alla direzione, il M° Angelo Valori, figura di riferimento nel panorama musicale europeo, direttore stabile della Medit Orchestra e del Pescara Jazz Festival, nonché collaboratore di artisti del calibro di Dee Dee Bridgewater, Manhattan Transfer, Malika Ayane, Morgan, Fabrizio Bosso.

Il programma prevede un repertorio di grande impatto emotivo e musicale, con brani iconici e arrangiamenti originali tra cui Feels Good, Just in Time, Smile, Sweet Georgia Brown, Roof Garden, You Deserve It e altri classici, tra jazz, gospel e soul.

Un’occasione unica per il pubblico sanremese di assistere a un concerto irripetibile, in cui la voce diventa strumento e la sinfonica accompagna l’incanto. I biglietti e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Sinfonica di Sanremo: www.sinfonicasanremo.it.