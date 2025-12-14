Festival di Sanremo 2026: svelati i titoli delle canzoni portate dai 30 big in gara (foto)

Un altro tassello si aggiunge alla costruzione della 76^ edizione del Festival di Sanremo che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio all'Ariston.

Durante la serata di Sarà Sanremo al Teatro dell’Opera del Casinò, il direttore Carlo Conti ha rivelato i titoli delle canzoni portate dai 30 big in gara: Tommaso Paradiso con "I romantici", Chiello con "Ti penso sempre", Serena Brancale con "Qui con me", Fulminacci con "Stupida sfortuna", Dito nella Piaga con "Che fastidio", Fedez e Masini con "Male necessario", Leo Gassman con "Naturale", Sayf "Tu mi piaci tanto", Arisa con "Magica favola", Tredici Pietro con "Uomo che cade", Sal Da Vinci con "Per sempre sì", Samurai Jay con "Ossessione" Malika Ayane con "Animali notturni", Luchè con "Labirinto", Raf con "Ora e per sempre", Bambole di Pezza con "Resta con me", Ermal Meta con "Stella Stellina", Nayt con "Prima che", Elettra Lamborghini con "Voilà", Michele Bravi con "Prima o poi", J-Ax con "Italia starter pack", Enrico Nigiotti con "Ogni che non so volare", Maria Antonietta & Colombre con "La felicità e basta", Francesco Renga con "Il meglio di me", Mara Sattei "Le cose che non sai di me", Lda e Aka 7even con "Poesie clandestine", Dargen D’Amico con "Ai Ai", Levante con "Sei tu", Eddie Brock con "Avvoltoi" e Patty Pravo con "Opera".



Fotogallery di Erika Bonazinga