Cosa fare nel weekend nel Ponente ligure: Cinesorriso, Sarto per Signora, Fiera delle Anime e tutti gli eventi da non perdere

Il Ponente ligure entra in un nuovo fine settimana con l’aria di chi ha molto da raccontare: cinema, teatro, tradizioni e incontri si distribuiscono lungo la costa e nell’entroterra, componendo un calendario fitto che cambia volto da città a città. Protagonista assoluto di questa apertura è il Cinesorriso di Imperia, un festival che ha saputo riportare il sorriso e la riflessione sul grande schermo. La giornata di oggi, sabato 14 marzo, segna il gran finale di questa kermesse dedicata all’umorismo nel cinema e nei nuovi media presso il rinnovato Teatro Cavour. Il sipario si alza già alle 9.30 con la proiezione di "30 notti con il mio ex", la pellicola di Guido Chiesa che esplora con delicatezza e ironia le dinamiche di coppia. Ma è la tarda mattinata a regalare il momento più atteso dai cinefili: alle 11.30, la celebre critica Piera Detassis condurrà un talk esclusivo dialogando con due icone del nostro cinema, Matilde Gioli e Paolo Calabresi. Il pomeriggio scorrerà tra le immagini di "Prendiamoci una pausa" di Cristian Marazziti (ore 16.00) e "Fatti vedere" di Tiziano Russo (ore 18.00), portando il pubblico verso l'apoteosi delle 21.30. Qui, sotto la guida di Armando Vertorano e la conduzione di Alessandro Arcodia e Gaia Sidoni, verranno assegnati i prestigiosi riconoscimenti: il Premio Opera Prima a Greta Scarano, il premio come Miglior Attrice a Matilde Gioli e quello come Miglior Attore a Paolo Calabresi.



Spostandoci nella vicina Sanremo, la domenica sera (ore 21.00) si trasforma in un palcoscenico d'altri tempi. Al Teatro dell’Opera del Casinò va in scena "Sarto per Signora" (Tailleur pour dames), l'intramontabile vaudeville di Georges Feydeau. La regia di Giorgio Caprile mette in risalto il talento di Max Pisu e Chiara Salerno, che insieme a un cast d'eccellenza composto da Marco Belocchi, Cristina Sarti e Valentina Maselli, trascineranno il pubblico in una spirale di bugie, amanti nascosti e scambi di identità. È la macchina perfetta del vaudeville francese: porte che sbattono, equivoci che si moltiplicano, personaggi che entrano ed escono con un ritmo che non concede tregua. Una serata che promette risate eleganti, di quelle che appartengono a un teatro che non invecchia mai.

E mentre la Riviera dei Fiori si muove tra palcoscenici e festival, Bordighera si prepara alla sua giornata più colorata: domenica torna dalle 9.00 alle 18.00 la Fiera delle Anime, appuntamento primaverile che trasforma la Spianata del Capo in un grande spazio all’aperto dedicato alla convivialità. Bancarelle, street food, giochi di una volta, laboratori creativi e una fattoria didattica che richiama famiglie e visitatori da tutta la provincia. Una tradizione che si rinnova e che ogni anno segna, simbolicamente, l’arrivo della bella stagione.

Sabato a Sanremo, il Teatro Ariston diventa un luogo da esplorare grazie all’Ariston Tour, un percorso che accompagna i visitatori dietro le quinte del tempio della musica italiana. Camerini, corridoi, sale tecniche e aneddoti che hanno segnato decenni di storia dello spettacolo si intrecciano in un racconto che affascina appassionati e curiosi. Nel pomeriggio, la città si divide tra la presentazione del libro I Nessuno che fecero la storia alla Sala dei Cappuccini – un incontro che affronta il tema delle discriminazioni legalizzate attraverso testimonianze e riflessioni – e lo spettacolo “Metaforicamente Schiros”, che porta all’Ex Oratorio di Santa Brigida un teatro fatto di ironia, ritmo e sguardi obliqui sulla realtà. La giornata si chiude con la grande musica della Sinfonica di Sanremo, che al Teatro dell’Opera del Casinò propone il concerto “Tra fuoco e grazia”, diretto da Georgios Balatsinos con il violino di Andrey Baranov.

A Imperia, oltre alla maratona di Cinesorriso che scandisce l’intera giornata al Teatro Cavour, la Libreria Ragazzi ospita la conferenza “Lazzaro cammina ancora”, un incontro che intreccia teatro, spiritualità e letteratura, con interventi in collegamento degli autori Adriana Bruno e Domenico Guidera.

Ventimiglia accoglie invece Marco Buticchi alla Biblioteca Aprosiana per la presentazione del romanzo La più bella del mondo, mentre nei locali della SPES prende vita “Vai Pure”, spettacolo teatral-musicale dedicato all’evoluzione femminile dagli anni Sessanta a oggi, con interventi della giornalista Silvia Neonato e momenti musicali dal vivo.

A San Lorenzo al Mare, il Teatro dell’Albero propone “Il duello delle differenze”, una riflessione ironica e affettuosa sulle incomprensioni tra uomini e donne, mentre a Cervo l’Oratorio di Santa Caterina ospita l’incontro “Parmuéi: intrecci di fede, arte e memoria”, un viaggio nella tradizione delle palme intrecciate del Ponente ligure, tra storia, religione e testimonianze di chi ancora oggi custodisce questa pratica antica.

Nell’entroterra, Camporosso dedica il pomeriggio al firmacopie del libro Liguria Selvatica di Marco Damele, un invito a riscoprire le erbe spontanee del territorio, seguito dal concerto “Ardo di mille voci diverse” nella Sala Tigli del Centro Polivalente. A Pontedassio, invece, Fulvio Belmonte presenta Valli d’Oneglia e del Maro, introdotto dal professor Vittorio Coletti, che accompagna il pubblico in un viaggio tra memorie, personaggi e storie locali.

La domenica sanremese prosegue con un ritmo più disteso ma altrettanto ricco. L’Ariston Tour torna nel pomeriggio, mentre Palazzo Roverizio ospita “Moana Pozzi, la confessione di chi ha osato essere se stessa”, spettacolo musical-teatrale che unisce danza, narrazione e musica dal vivo.

A Imperia, la Chiesa di Santa Maria Maggiore accoglie il concerto benefico del Parr Rock Choir, mentre al Teatro dell’Attrito prende vita la mise en espace di “Scene da un matrimonio”. In serata, in via Giordano, il concerto “Ad.Agio” propone un’esperienza di ascolto intima e interculturale, dove i grandi autori classici dialogano con musiche provenienti da altrove.

A Ospedaletti torna la Sagra del Carciofo, con un menù dedicato al prodotto simbolo della tradizione locale, mentre a Bordighera la Fiera delle Anime continua ad animare la città per tutta la giornata.

Gli eventi sportivi del weekend

Il fine settimana del Ponente ligure si chiude con un capitolo sportivo particolarmente ricco, che attraversa discipline, età e sensibilità diverse.

A Sanremo, la domenica si apre all’alba con la partenza del Sanremo Urban Trail, una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di corsa in natura. I runner si ritrovano in via Matteotti per affrontare i tre percorsi previsti: il trail di 32 chilometri, la family run di 5 chilometri e la competitiva (e non competitiva) di 10 chilometri. Un viaggio che unisce mare e collina, vicoli e sentieri, scorci cittadini e panorami sospesi.

Sempre a Sanremo, Pian di Poma ospita la seconda giornata del Festival del Rugby, dedicata all’U14 maschile, mentre il diamante del baseball accoglie “Inclusione in campo”, la giornata dedicata al baseball per ciechi (LIBCX) con le squadre milanesi Lampi e Thunder’s 5. Nel pomeriggio, il pubblico potrà persino provare la dinamica del gioco “al buio”, un’esperienza che ribalta la percezione dello spazio e del movimento.

A Taggia Arma, infine, rombano i motori con l’80ª edizione del Due Valli, storica gara del Campionato Italiano Enduro Major organizzata dal Moto Club Sanremo. Un percorso di circa 120 chilometri che attraversa l’entroterra prima di tornare verso la darsena di Arma per l’arrivo previsto nel pomeriggio. Una tradizione che dura da ottant’anni e che continua ad attirare piloti e appassionati da tutta Italia.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo