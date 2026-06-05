Alessandro Piana a Molini di Triora per l’inaugurazione di Festivalle insieme a Giorgio Rocca (Foto)

Alessandro Piana, l’assessore regionale all’Entroterra ha partecipato all’inaugurazione di Festivalle, la manifestazione dedicata alle attività all’aria aperta e alla valorizzazione del territorio in programma a Molini di Triora.

Nel corso dell’evento, l’assessore è intervenuto alla tavola rotonda intitolata “Pedalando sui percorsi di Rivieralp sulle Alpi del Mediterraneo”, alla quale ha preso parte anche l’ex campione di sci Giorgio Rocca.

«Le attività all’aria aperta rappresentano una grande opportunità per i nostri territori: sempre più persone scelgono di vivere esperienze autentiche a contatto con la natura, scoprendo sentieri, percorsi ciclabili, borghi e tradizioni locali – ha dichiarato Alessandro Piana –. Desidero ringraziare Giorgio Rocca per la sua presenza a Festivalle e per il contributo che offre alla promozione dei valori dello sport, della montagna e del rispetto dell’ambiente».

Nel suo intervento, l’assessore ha inoltre ricordato l’impegno della Regione Liguria nella valorizzazione della rete escursionistica regionale, anche attraverso il recente Bando Sentieri da un milione di euro destinato alla manutenzione e alla sicurezza dei percorsi.

«Investire nei sentieri, negli itinerari escursionistici e nei percorsi ciclabili significa creare nuove opportunità per le comunità dell’entroterra e favorire un turismo sostenibile capace di generare valore durante tutto l’anno – ha sottolineato Piana –. Manifestazioni come Festivalle contribuiscono a promuovere una nuova cultura delle attività all’aria aperta e a far conoscere territori di grande pregio come l’Alta Valle Argentina».