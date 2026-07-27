Bordighera, Tour Claude Monet: doppio appuntamento per un viaggio nell'arte e nei luoghi del maestro impressionista

Bordighera si prepara a far rivivere la magia del 1884 con il "Tour Claude Monet", un'esperienza dedicata ad uno dei periodi più affascinanti e decisivi per l'evoluzione artistica del celebre pittore impressionista francese.

L'iniziativa propone un vero e proprio viaggio nel tempo e nella storia dell'arte: grazie a inedite fotografie d'epoca, i partecipanti potranno ammirare da vicino i luoghi e i paesaggi della cittadina ligure immortalati dalle tele del maestro. Ad accompagnare il pubblico lungo questo percorso sarà Carlo Bagnasco, curatore di Villa Pompeo Mariani, che offrirà spunti e approfondimenti per comprendere al meglio quello straordinario momento storico e artistico.

Gli appuntamenti sono fissati per sabato 1° agosto e domenica 2 agosto, in entrambi i casi con ritrovo alle ore 18.00 presso Villa Pompeo Mariani, situata in via Fontana Vecchia 5 a Bordighera.

Il costo del biglietto è di 8,00 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare telefonicamente il numero 347 2364922.