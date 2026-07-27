Vallecrosia al Mare, serata dedicata allo sport: Diego Rizzi special guest a 'I mercoledì d'estate' (Foto)

'I mercoledì d'estate' tornano ad animare il lungomare di Vallecrosia al Mare. Il 29 luglio dalle 19 alle 24 andrà in scena un'edizione speciale dedicata allo sport.

Special guest della serata sarà Diego Rizzi, campione del mondo e d'Europa di petanque, che farà un'esibizione in spiaggia. Si potranno, inoltre, ammirare e scoprire diverse società sportive cittadine: GSTT Vallecrosia Tennistavolo, Red Pepper Asd, Dap Ballet SSD, Asd Vittoria, Sunny Gym, White Rabbit Asd, Renki Dojo Aikido, Asd Scuole Basket Riviera dei Fiori e Team Moschitta.

Musica live con Primula Nera, Popsters, Bedbugs Ciurry e The Cube. Si potranno anche trovare street food e un mercatino di artigianato, di hobbysti e delle associazioni di categoria CNA e Cia.